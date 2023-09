Uprava policije je juče realizovala ekstradiciju iz Crne Gore u Rusku Federaciji lica koje ta zemlja potražuje radi vođenja krivičnog postupka.

,,Ruskoj Federaciji je izručen I.F. kojeg ta zemlja potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog krivičnog djela silovanje u produženom trajanju i nanošenje lakih tjelesnih povreda, za koje je propisana kazna zatvora do 15 godina", javljeno je iz UP.