Više državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Dražena P. Vojvodića, nastanjenog u Cetinju, i Novice G. Đikanovića, iz Podgorice, zbog ubistva Vidaka Vujovića.

Izvor: Instagram printscreen

Marija Raković, samostalna savjetnica za odnose sa javnošću rekla je „Vijestima“ da je optužnica dostavljena Višem sudu u Podgorici, te da je predmet kontrole optužnice zadužio sudija Zoran Radović.

"Optužnicom je predstavljeno zato što su 31.03.2023. godine, u mjestu Šteke, u Podgorici, na podmukao i svirep način, ubili Vujović Vidaka, na način što su po prethodnom dogovoru, namamili oštećenog, u nenaseljeni dio naselja Šteke, na nepristupačno mjesto. Tako što je okrivljeni Vojvodić Dražen, koristeći njihovo poznanstvo od ranije, vozilom marke „VW Golf V, istog dovezao na lice mjesta, i kada je oštećeni izašao iz vozila, u pravcu istog, ispalio najmanje četiri projektila iz pištolja marke “CZ M57", od kojih su ga pogodila četiri projektila. I to tako što je između ispaljenih četiri projektila, oštećeni Vujović Vidak bio živ i okrivljenom govorio “nemoj", za koje vrijeme je trpio tešku patnju i teški bol, što okrivljeni Vojvodić nije učinio, već je nastavio da ispaljuje projektile u oštećenog. Za to vrijeme je okrivljeni Đikanović Novica bio na licu mjesta i sve posmatrao, nakon čega je okrivljeni Vojvodić ispalio projektil koji je oštećenom nanio smrtonosne povrede usljed kojih je kod istog nastupila smrt. Nakon toga je zajedno sa okrivljenim Đikanovićem, polio benzinom i zapalio beživotno tijelo oštećenog Vujović Vidaka, da bi potom zajedno napustili lice mjesta. Dana 12.04.2023.godine, okrivljeni Đikanović Novica, u svojoj porodičnoj kući, u mjestu Farmaci, u Podgorici, bez odobrenja nadležnog organa držao sedam komada pištoljske municije. Okrivljeni Vojvodić je učinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka I u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Đikanović krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka 1 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore", navodi se u optužnici, javljaju "Vijesti".

U obrazloženju optužnice se navodi da su okrivljeni Vojvodić Dražen i Dikanović Novica iskoristili svoje zakonsko pravo, te nijesu iznosili svoju odbranu i branili su se ćutanjem.

Iz iskaza svjedoka A. F. i A. I. proizilazi, da žive u ulici Ivana Vujoševića u Podgorici, da su 08. aprila 2023. godine, sa majkom pošli u mjesto Šteke, da tu imaju staru porodičnu kuću, koja je ruševina, da su planirali da je obiđu tu ruševinu. Zaustavili su se na makadamskom dijelu puta, da su nakon toga krenuli pješke ka kući, da su na tom putu ugledali na zemlji nešto nalik na ljudske noge, pa su pomislili da se radi o lutki, da su potom prišli i da je vidio veliki broj muva, te da su tom prilikom zaključili da se radi o ljudskom lešu koji je bio ugljenisan i da su nakon toga pozvali policiju.

Svjedokinja S.J., rekla je u istrazi da Vojvodić Dražena poznaje od malena, te da je 1. aprila 2023. godine, u večernjim satima, možda čak i poslije ponoći, putem društvene mreže Instagram" dobila poziv od Vojvodić Dražena. Rekao joj je da treba da se vide, da je pristala na to, da su se našli u ulici Marka Radovića, iza šoping centra "Big Fashion", da je Vojvodić Dražen došao sa svojim vozilom, da je ušla u to vozilo, da su nakon toga krenuli u pravcu Zabjela, preko krivog mosta, da je primijetila da se sa Draženom nešto dešava, da je isti tokom vožnje počeo da govori da će da joj pokaže nešto, da je Dražen uzeo telefon koji je potom uzela u ruke, da je isti prethodno upalio neki snimak na tom telefonu.

Nadalje proizilazi, da je na snimku vidjela momka kako leži na boku na travi, leđima okrenut, da je vidjela lice iz profila, da ne može da opiše lik tog momka, da je vidjela da je u tom trenutku momak sa snimka bio živ jer je pomjerao noge, da misli da je isti u tom trenutku govorio “nemoj", da je potom u pozadini snimka čula kako se Vojvodić Dražen smije, da se nakon toga čuo jedan pucanj.

Ova svjedokinja je rekla da je vidjela da je taj pucanj pogodio tog momka koji je ležao, da je na snimku bio dan, da je okolo bila šuma i da je taj momak ležao na travi.

Potom ga je pitala zašto je to uradio, te da joj je Dražen Vojvodić odgovorio on je juče htio mene da ubije i bolje što sam ja ubio njega, nego on da ubije mene.

Optuženi Vojvodić Dražen joj je pričao nešto u smislu da je Vujović Vidaka neko poslao da njega ubije, da je Dražen tom prilikom rekao “e sad da vidim ko će da me špija", da je to shvatila kao da hoće da joj stavi do znanja šta može da se desi ako nešto nekome kaže.

Ona nije ovaj dogadaj odmah prijavila policiji, jer se plašila za svoj život i za život porodice, da se u javnosti pojavila vijest o ubistvu Vujović Vidaka i da je imala namjeru da ode u policiju i da sve ispriča.

Iz njenog iskaza nadalje proizilazi, da Vojvodić Dražen nijednom nije rekao da je na snimku Vujović Vidak, da je to shvatila kada je vidjela objavu u medijima i gdje se sve to desilo, te da misli da je u pozadini navedenog snimka, čula još nečiji smijeh, da to ne može da potvrdi, kao i da je taj snimak bio u galeriji Draženovog telefona, navodi se u obrazloženju optužnice.