Nastavljeno suđenje organizatorima kriminalne organizacije

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Igor Đuričković, danas je saslušanjem okrivljenih Moša Paovića i Aleksandra Đurđevca, u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje organizatorima kriminalne organizacije okrivljenim Radovanu Mujoviću i Vasiliju Rafailoviću i ostalim optuženima, pišu Vijesti.

Oba okrivljena su negirali navode optužnice da su postali članovi kriminalne organizacije.

Okrivljeni Đurđevac je kazao da je nakon 20 dana provedenih u pritvoru, došao kod njega specijalni policijski tim i da su ga mučili.

“Sprovodnička služba me je izvela. Preuzeli su me pripadnici specijalnog tima. Bio sam prvo u maricu, a zatim su me poveli u nikšićko naselje Kapino polje. Udarali su me otvorenim dlanovima i psovali. Bio sam u zadnjem djelu marice. Jedan od službenika policije koji je bio tu dok su me mučili je rekao da ne nasrću na mene više jer je došao moj advokat. Tražili su od mene da priznam da je pištolj koji je pronađen u vozilu moj, a nije. Nakon što su me sporoveli u SDT priznao sam sve jer sam vidio kako su drugi koji su doživjeli torturu policije prošli. Mučili su me da bih optužio ove ljude koji su danas ovdje. To je rađeno po nalogu tužiteljke”, tvrdi okrivljeni Đurđevac.

Kako Vijesti prenose, Specijalna tužiteljka Nataša Bošković, negirala je navode optuženog Đurđevca, da je on mučen po njenom nalogu.

“Ja nisam imala saznanja da se nešto tako dešava”, istakla je tužiteljka i dodala da to nije rađeno po njenom nalogu.

Optuženi Paović je takođe negirao navode optužnice da je bilo kakav novac dao nekome, a posebno da nije dao 50.000 eura optuženom Vučiniću. Povodom događaja u UIKS-u, kada je napadnut Ranko Radulović, rekao je da se i na snimku vidi da on ništa nije uradio i da je samo išao na šetnju, kada je čuo da je nešto palo.

“Tada su potrčali zatvorski službenici, ja sam okrenuo leđa jer sam pomislio da će da nas prskaju sprejom koji imaju. Na snimku se vidi i Nemanja Zurovac, koji nije ništa nedozvoljeno uradio”, kazao je Paović u svojoj odbrani. Iako je bilo planirano da i okrivljeni Uroš Vučinić iznese odbranu, suđenje je danas prekinuto. Njegov branilac advokat Srđan Lješković je insistirao da sud nabavi original snimak saslušanja Vučinića u SDT.

Suđenje je prekinuto odlukom sudskog vijeća koje je odlučilo da od SDT i VDT zatraži da provjere da li postoji još neki snimak saslušanja Uroša Vučinića. “Vidjećete sudija da je svaki snimak od optuženih ovdje original, da prikazuje cijelu prostoriju. Kod Uroša nije tako. Službenici specijalnog tima su ulazili i u zatvor kod njega”, kazao je advokat Lješković. Dodao je da je suština da su Vučinića pripremali da bude zaštićeni svjedok. Naveo je branilac da sud pogleda i snimak privođenja Vučinića u SDT, te da će se vidjeti da samo njega, za razliku od ostalih, dovode tri bmw-a i sprovode policajci specijalnog tima. Tužiteljka Bošković je navela da je ona obavila saslušanje u prostorijama VDT-a.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Radovana L. Mujovića i Vasilija B. Rafailovića, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, te Petra V. Lipovine, Mitra D. Markovića, Filipa M. Kneževića, Žarka Ž. Pejakovića, Lazara M. Nedovića, Aleksandra B. Ćetkovića, Boška Ž. Pavlovića, državljana Srbije Jovana Mirkovića i Aleksandra Stevanovića, Marka A. Zorića, Nikole Z. Marića, Đurđevac V. Uroša, Filipa M. Bešovića, Gorana V. Rakočevića, Ivana R. Brnovića, Nikole P. Drecuna, Đurđevac Z. Aleksandra, Moša I. Paovića, Uroša V. Vučinića, Davora H. Avdića i Nemanje M. Zurovca, zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije. Okrivljeni Mujović i Rafailović su početkom 2017. godine stvorili kriminalnu organizaciju radi vršenja krivičnih djela, čiji su članovi postali optuženi, kao i Bajram Pista i Marinko Rajković, koji su rješenjem Višeg suda određeni za svjedoke saradnike.

Mujović je optužen za izazivanje opšte opasnosti putem podstrekavanja, teška tjelesna povreda podstrekavanjem, a Marić i Uroš Đurđevac izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja, Ćetković - teška tjelesna povreda podstrekavanjem, Drecun za krivično djelo kao saizvršilac teška tjelesna povreda, dok su Rakočević, Bešović, Knežević, Lipovina i Marković optuženi za izazivanje opšte opasnosti putem podstrekavanja, a Nedović i Pejaković kao saizvršioci za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, prenose Vijesti.

Okrivljeni Mirković i Lipovina su optuženi da su počinili krivično djelo teško ubistvo putem podstrekavanja. Za isto krivično djelo optužen je i Radovan Mujović, koji je, kako se navodi u optužnici, tražio od Pista Bajrama da “prekolje” M. B., suprugu svjedoka saradnika M. M. Za krivično djelo “teško ubistvo u pokušaju podstrekavanjem” optužen je Lipovina, dok je Drecun optužen za “teško ubistvo u pokušaju”, dok je Knežević je optužen za dva krivična djela ubistvo podstrekavanjem”, navodi se u optužnici.