Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je za Portal RTCG da je tužba Države Crne Gore protiv njega bez osnova. On je kazao da vjeruje kako će se to i dokazati u predstojećem postupku.

Država Crna Gora tužila je Katnića za 11.525,67 eura radi regresne naknade, na ime isplaćene nematerijalne štete usljed povrede prava na psihički integritet, prava na čast, ugled, na zaštitu privatnog života, prava na dostojanstvo, prepisku, lične zapise, kao prava i ličnosti advokatima Goranu Rodiću, Siniši Gazivodi i Mariji Radulović. To je saopšteno iz Osnovnog suda u Podgorici u petak veče.

Katnić je rekao da trenutno nema primanja, i nijesu mu dali ni penziju.

"To je sve jer sam te stvari objavio javno, i nijesam blefirao kao neki pa da ispada da su to objavili novinari istraživači, Marko i Janko, nego sam napisao sve što sam mislio. To će se sve vidjeti u postupku. Ja sam omogućio da se državi vrati preko sedam miliona koje je A2A bila nezakonito uzela od države, odnosno Elektroprivrede, a država je bila većinski vlasnik. Dakle, vratio sam državi sedam miliona eura koje nikada ne bi bile vraćene da nijesam bio rukovodilac u SDT-u. Samo u tom predmetu. A evo vidite, sada hoće da mi uzmu 11.500 eura. Tužba je bez osnova", kazao je Katnić.