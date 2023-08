Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Bar su preduzeli niz mjera i radnji iz svoje nadležnosti i identifikovali i uhapsili dvije osobe zbog šest krađa.

Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

,,Naime, sumnja se da je D.P. (43) iz Podgorice izvršio tri krivična djela teška krađa na štetu tri fizička lica u Sutomoru 21. avgusta u predvečernjim časovima. On je od njih otuđio novac, mobilne telefone i pametni ručni sat", javljeno je iz Uprave policije,

Brzom intervencijom policijskih službenika barske policije lice je identifikovano i ubrzo locirano, a nakon toga i uhapšeno 22. avgusta u jutarnjim časovima. Većina otuđenih stvari je pronađena i vraćena vlasnicima.

Osim toga, istog dana uhapšen je i I.S. (65) iz Berana koji se sumnjiči za tri krađe, takođe na štetu tri fizička lica.

Ovo lice je, kako se sumnja, 3. avgusta oko 12 časova u Baru iskoristio nepažnju oštećenog i otuđio biciklo, koje je kasnije preprodao trećem licu i za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist.

,,U toku noći 20./21. avgust on je od još dva lica otuđio bicikla. Međutim, nakon otuđivanja drugog bicikla, dok se udaljavao sa lica mjesta, patrola policije ga je uočila i zaustavila, te dovela u službene prostorije. Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru koji je naložio da se I.S. liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa u produženom trajanju", zaključuju iz UP.