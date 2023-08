Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru vodi izviđaj protiv rukovoditeljke tivatske Filijale Ministarstva unutrašnjih poslova.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Kotoru formiralo je predmet protiv rukovoditeljke tivatske Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance Ministarstva unutrašnjih poslova Karoline Vučinović (SDP) i u toku je izviđaj.

To je Vijestima potvrđeno iz ODT Kotor, po čijem nalogu su 21. jula uhapšeni i privedeni na saslušanje Vučinović, njena kolegenica D. K. i inspektor Odjeljenja bezbjednosti Tivat D.O.

“Obavještavamo Vas da je pred ovim tužilaštvom formiran predmet protiv K.V. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja, a u vezi izdavanja oružanog lista licu koje za to nije ispunjavalo zakonom propisane uslove. Predmet se nalazi u fazi izviđaja i preduzimaju se radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti predmetnog događaja bitnih za donošenje odluke”, rekla je Vijestima portparolka ODT Kotor, državna tužiteljka Tijana Čelanović.

Troje službenika MUP-a i Uprave policije sumnjiče se da su omogućili izdavanje dozvole za držanje i nošenje oružja jednom bezbjednosno interesantnom licu, koje zbog svog prekršajnog dosijea nikako nije imalo zakonsko pravo da ih dobije.

Protiv njih troje, od kojih je Vučinović na hijerarhijski najvišoj poziciji unutar sistema bezbjednosti, vodi se izviđaj zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanja službene isprave, prenose Vijesti.

Nakon saslušanje u tužilaštvu Vučinović je puštena na slobodu, a u međuvremenu se vratila i na svoje radno mjesto u tivatskoj Filijali.

ODT neće o dokazima

“Postupajući tužilac je, nakon saslušanja K.V. u svojstvu osumnjičene, ocijenio da u konkretnom slučaju ne postoje zakonski razlozi za zadržavanje iste”, rečeno je Vijestima u ODT Kotor, uz napomenu da “radi zaštite od objelodanjivanja podataka koji se odnose na sadržinu preduzetih radnji u pretkrivičnom postupku i dokaza prikupljenih izviđajem, nijesmo u mogućnosti da vam odgovorimo do kojih smo saznanja došli, koje su radnje preduzete, te o sadržini prikupljenih dokaza”.

Iz tog tužilaštva dodali su da je rok za eventualno pokretanje finansijske istrage protiv Vučinović još u toku.

Oni se nisu konkretno izjasnili da li će protiv šefice tivatske Filijale MUP-a pokreniti i tu istagu, budući da njen i životni stil članova njene porodice znatno odudaraju od zvaničnih podataka o imovini i primanjima, a koje su Karolina Vučinović i njen suprug Zlatko proteklih godina kao javni funkcioneri prijavljivali Agenciji za sprečavanje korupcije.

Karolina Vučinović naime, javna je funkcionerka kao članica, odnosno aktuelna sekretarka Opštinske izborne komisije u Tivtu. Njen suprug javni funkcioner bio je do kraja prošle godine, i to na poziciji predsjednika Savjeta JU Centar za kulturu Tivat. Karolina Vučinović je uz to do sredine januara ove godine bila i članica Odbora direktora opštinskog preduzeća Vodovod i kanalizacija u Tivtu, prenose Vijesti.

Supružnici Vučinović, inače, visoko su pozicionirani u tivatskom odboru Socijaldemokratske partije, u koju su svojevremeno oboje prešli iz Hrvatske građanske inicijative, koja je prethodno Karolini Vučinović kao svom partijskom kadru i omogućila da sa zaposli u Odjeljenju za upravne poslove, lična dokumenta i strance MUP Crne Gore.

PLATA MANJA OD RATE KREDITA

U posljednjem imovinskom kartonu za prošlu godinu Karolina Vučinović je prijavila da u MUP-u prima platu od 800 eura mjesečno, dok je kao članica Odbora direktora Vodovoda Tivat mjesečno prihodovala još po 160 eura.

Jedina zvanično prijavljena primanja njenog supruga Zlatka su bila mjesečna naknada od 162 eura kao predsjednika Savjeta JU Centar za kulturu.

Osim automobila “pežo 508”, koji se vodi na njihovog sina, te stana od 45 kvadrata koji je vlasništvo Karoline Vučinović, supružnici nisu prijavili nikakvu drugu vredniju imovinu, ni udjele u privrednim društvima za koje je Zlatko radio, a naveli su stambeni kredit od 130.000 eura na ime Karoline Vučinović koji ona vraća u mjesečnim ratama od 1.200 eura, što je za petinu više nego što iznose ukupna njena zvanično prijavljena mjesečna primanja.

Jedini drugi zvanični prihodi familije Vučinović je plata njihovog sina Vjekoslava koji mjesečno prima 1.000 eura, dok kćerka Antonija nema zvanično prijavljenih prihoda. Uprkos tome, na društvenim mrežama Vučinovići prezentiraju životni stil i standard koji znatno odudara od njihovih zvanično prijavljenih prihoda - školovanje u inostranstvu, putovanja po zemlji i inostranstvu, posjete skupim ugostiteljskim objektima i slično.

ASK NA POTEZU

Vijesti od Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) čekaju odgovore na pitanja da li je ta Agencija u svjetlu najnovijih poteza policije i tužilaštva, a shodno svojim zakonskim ovlašćenjima, prema javnoj funkcionerki Karolini Vučinović eventualno pokretala provjeru podataka o njenoj i imovini njenog supruga kao takođe donedavnog javnog funkcionera.

Inače, ASK je ranije već jednom (u februaru 2021) donijela odluku da je Karolina Vučinović kao javna funkcionerka prekršila Zakon o sprečavanju korupcije jer je ASK-u dostavila izvještaj o prihodima i imovini za 2017. godinu sa netačnim i nepotpunim podacima.

Kako je konstatovala ASK, Vučinović u imovinskom kartonu za 2017. nije prijavila porodičnu stambenu zgradu površine 152 kvadrata i stambeni prostor površine 21 kvadrat u Lepetanima, koji su se tada vodili na ime njenog supruga Zlatka, kao ni akcije koje su ona i suprug imali u HTP Fjord, odnosno kompaniji Daido Metal iz Kotora, prenose Vijesti.

Nekretnine u Lepetanima koje su 2017. glasile na Zlatka Vučinovića sada su u evidenciji Uprave za katastar i državnu imovinu, prijavljene na ime njihovog sina Vjekoslava, ali ih supružnici Vučinović i pored toga opet ne pominju u svojim imovinskim kartonima.

