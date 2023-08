Advokat Zoran Piperović ponovo pozvao Upravu policije da vrate automobile privremeno oduzete od kompanije Easy drive

Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Podgoričaninu Milanu Milikiću policija je napisala prekršajni nalog zbog gasnog pištolja pronađenog u jednom od automobila oduzetih tokom racije kod hotela Podgorica, ali su, tvrdi njegov pravni zastupnik, i tom prilikom napravili grešku - napisali su da je oružje pronađeno dan nakon racije, 22. jula.

Advokat Zoran Piperović ponovo je, nakon toga, pozvao Upravu policije da vrate automobile privremeno oduzete od kompanije Easy drive, koja je u vlasništvu Aleksandra Mijajlovića, nekadašnjeg suvlasnika "Bemaxa".

"S obzirom da je akcija oko solitera kod hotela Podgorica i racija u tom hotelu završena juče, tako što je potpisan saobraćajni nalog za plaćanje mandatne kazne od 50 eura, od strane saobraćajnog policajca i to zato što je Milikić, navodno, zatečen u javnom saobraćaju, a naravno nije, s obzirom da je automobil oduzet dan ranije, ova akcija je zaključena sa 50 eura. Dalje zadržavanje automobila oduzetih od privatne agencije je nezakonito i može da bude samo inatno, neprofesionalno i ugađanje nekome iz vrha izvršne vlasti, a to su prije svega gospodin (Dritan) Abazović ili (Filip) Adžić. Znam da su iz ove akcije izašli pokunjeni, ali za to niko nije kriv sem oni sami", kazao je Piperović.

Dodao je da policija može da drži automobile u zakonskom roku od 90 dana, ali da i sami znaju da je svako dalje zadržavanje vozila potpuno bespredmetno, saopštavaju Vijesti.

"Najljubaznije ih molim da pokažu dozu profesionalizma, makar oni ljudi koji su pravi profesionalci i da vlasniku agencije u toku dana vrate sva oduzeta auta. Jer i samo ovo juče, kada je dat nalog da se plati kazna od 50 eura je presedan svoje vrste i pokazatelj neprofesionalizma. Milikić je potpisao zapisnik u kom piše zatečen u ulici Vilija Branta, a on je pozvan u Ulicu Vilija Branta, jer je dan i po prije nego je sud dao nalog za pretres, to auto odvedeno u Vilija Branta", kazao je Piperović.

Tvrdi da su policajci i tada napravili falsifikat, ali da ne treba da se zateže situacija:

"Već da se iz ovoga izađe tako što će UP da postupi zakonito, tako što će da vrati auta, jer svako dalje preteženje od njihove strane he inatno i neprofesionalno. Oni mogu da ispoštuju taj rok od 90 dana, ali čemu to? Mogu da se ljute samo na sebe i da auta vrate vlasniku", rekao je pravni zastupnik Milikića i kompanije Easy drive

