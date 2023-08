Danas je na magistralnom putu Bar – Ulcinj, u mjestu Utjeha, oko 06.50 časova došlo do saobraćajne nezgode sa povrijeđenim licima, a u kojem su učestovavala dva vozila. Vozač S.D. (18) iz Republike Srbije lišen je slobode.

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Saobraćaj se na ovoj dionici do 10.35 časova odvijao naizmjenično jednom trakom,a

do dolaska državnog tužioca na lice mjesta, koji je tada pristupio vršenju uviđaja, te

je od 10.35 do 11.35 časova saobraćaj bio u prekidu.

Takođe, danas je registrovana još jedna saobraćajna nezgoda na putnom pravcu Bar

– Ulcinj u mjestu Pečurice, te je saobraćaj bio u prekidu od 06.20 do 07.35 časova.

Uz to, usled vremenskih nepogoda, došlo je do obaranja stabla na magistralnom

putu Bar – Petrovac, u mjestu Šušanj, kao i kvarova na više teretnih motornih vozila

koja su saobraćala dionicama puta koje su u nadležnosti Odjeljenja bezbjednosti Bar,

usled čega je došlo do otežanog funkcionisanja saobraćaja.

U danima ljetnje turističke sezone, kada veliki broj lica koristi putni pravac Bar –

Ulcinj, kako građana, tako i turista, danas su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar,

usled velikih gužvi koje su nastale zbog dvije gore pomenute saobraćajne nezgode i

gore pomenutih događaja, bili prinuđeni da vrše fizičko regulisanje saobraćaja, u cilju

stvaranja uslova za nesmetano funkcionisanje saobraćaja, ali i radi spriječavanja

nastanka i drugih saobraćajnih nezgoda.

Napominjemo, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar ulažu napore, bivaju

angažovani svakodnevno i regulišu saobraćaj nezavisno od vremenskih uslova, kako

bi lokalno stanovništvo i turisti mogli da se nesmetano kreću do željenih destinacija.

U danima ljetnje turističke sezone Bar jeste turistički posjećena destinacija, ali je

takođe i tranzitna zona, zbog čega svakodnevno magistralnim putevima ove opštine

saobraća veliki broj vozila. Takođe, problem sa saobraćajnim gužvama postoji u svim

opštinama koje se nalaze na crnogorskom primorju, zbog čega saopštavamo da se

ulažu napori i molimo vozače na pažnju i poštovanje propisa tokom vožnje.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa Zakona o

bezbjednosti saobraćaja na putevima, sa posebnim osvrtom na vožnju u

alkoholisanom stanju i ograničenje brzine.