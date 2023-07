Koristili policijske resurse za lociranje Mustafe?

Izvor: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija, printscreen beraneonline.me, Privatna Arhiva

Bezbjednjaci Ljubo Milović i Petar Lazović oteli su u ljeto 2020. godine škaljarca Edmonda Mustafu, a potom ga danima držali u svom štek stanu u podgoričkom City kvartu, tražeći od njega da optuži više pripadnika kriminalne ekipe, kojoj pripada, za dvadesetak ubistava, pišu Vijesti.

Prema telefonskoj komunikaciji sa Skaj aplikacije, to su učinili u dogovoru sa šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom, uz, kako tvrde, pomoć nekadašnjeg kolege - policajca Zorana Stanovića, oca osuđenog za ubistvo Anastasije Lašmanove.

Prepiske sa kriptovanog programa, jasno pokazuju da su razradili plan, prvobitno dogovorivši da prepadaju Mustafu...

U jednom od razgovora, Milović, koji je i inicijator otimanja škaljarca, predlaže da mu bace bombu na kuću, kako bi ga ubrzali.

Dokazi koje je crnogorskim istražiteljima dostavio Europol pokazuju i da je tadašnji pripadnik Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kojim je upravljao njegov otac Zoran Lazović, koristio policijske resurse za lociranje Mustafe - prisluškivali su ga i locirali preko baznih stanica, prenose Vijesti.

O tome ga je, vidi se iz fotografija koje šalje Zviceru i Miloviću, obavještavao neko od kolega iz Uprave policije.

Mlađi Lazović u porukama navodi i da su za taj posao imali podršku starijeg Lazovića, u to vrijeme pomoćnika direktora Uprave policije.

“Šta častite ako obezbijedim svjedoka za jedno 20 ubistava? Počinje osipanje”, pita Zvicera i Lazovića sada odbjegli policajac 31. jula 2020. godine, prenose Vijesti.

Zvicer na čet grupi sa policajcima diktira što Mustafa treba da kaže: ‘Mili Bajramović je ubio Vaku, Brka, Šćepa i moguce Lenca. Svako djelo su Kotorani išli preko njih. Dok ne pristane, dajte ga meni na čuvanje’”, piše šef kavačkog klana Lazoviću i Miloviću

Nakon Lazovićevog odgovora: “Šta tebe čovjek može častiti? Jedino neđe da te vodimo u prirodu, nisi bio odavno”, Milović ga pita - “Đe je ‘Z’. Moramo reagovati brzo. Da se čovjek ne predomisli.”

Pripadnici kavačkog klana u međusobnoj komunikacija inicijalom “Z” označavaju Zorana Lazovića, tadašnjeg glavnog čovjeka u policiji za borbu protiv organizovanog kriminala...

Njegov sin odgovara Miloviću da je u “Staroj kući” i da kreće doma, a potom pita kolegu iz klana i policije da li da to kaže “V”.

U transkriptima u koje “Vijesti” imaju uvid, mlađi Lazović nekoliko puta inicijalom “V” označava Veselina Veljovića, tadašnjeg direktora policije.

“’Oćemo reći V. Idem odmah kod njega”, piše Lazović, što Milović ne dozvoljava, objasnivši da niko ne smije da zna, osim oni.

“To im je gore nego da znaju svi”, konstatuje Lazović, nakon čega mu Milović traži da odmah ode kod svog oca i objašnjava da Mustafa hoće da im ispriča sve što zna za 25 - 30 ubistava.

U prepisku se tada uključuje šef kavčana, pitanjem: “Okle to?”.

Milović nakon toga šefu klana objašnjava da je Alan Kožar, koji je ubijen samo par dana prije toga, Mustafi bio sve i da on nije dozvoljavao škaljarcima da ga “oderu” zbog jedne ženske osobe...

Oficire, budi tu

Petnaestak minuta kasnije, Lazović šalje fotografiju porodične kuće svog oca i poručuje Miloviću da bude spreman:

“Oficire, Oficire, budi tu, stiže Z. Pričaj brate”, šalje policajac.

Milović odgovara da je Mustafa preko Arsenija Stanovića tražio kontakt da se nađe sa Zoranom Lazovićem, na šta mu Petar odgovara:

“Šta ćemo, on je u ziks. Z kaže da zove Katu. Oće li da odemo?”, prenosi mlađi Lazović što, navodno, predlaže njegov otac.

Milović objašnjava da je Mustafa izašao iz zatvora, da je upravo sjedio sa Zoranom Stanovićem, kojem je obećao da će zakazati sastanak sa starijim Lazovićem.

“Zoranu sam rekao da pođe kod njega i da ga štekne neđe u kakav stan. Prepao se ovaj da ga ne fiknu”, piše Milović.

Mlađi Lazović nudi da on ide sa Zoranom Stanovićem, a zatim predlaže da to učine odmah, nakon čega mu Milović objašnjava da to ne može tako.

“Polako brate, ne može to tako, tražio je od njega da mu provjeri i da vidi šta može”, piše Milović.

Lazović mu se tada pravda da je mislio da će ih Mustafa ozbiljnije shvatiti ako on ode sa Zoranom Stanovićem i kaže mu ko je.

Zvicer se uključuje u prepisku informacijom da je taj Baranin još u pritvoru, da je u sobi Jovana Vukotića, kog naziva “šklempo”, što potvrđuje i Petar Lazović.

“Zato sam htio da Z zove Katu i da ga tužilac, kao sasluša, a mi ga čekamo. Pa možemo ja i Zoćo”, piše on.

Milović, tada, šalje slikan ekran prepiske sa Zoranom Stanovićem, iz kog se vidi odgovor Tivćanina da je Mustafa izašao.

“Vidi sa Z šta može Zoran da mu kaže. Šta mu možemo ponuditi”, insistira Milović.

Mlađi Lazović odgovara:

“OK. Ali ako mu Zoćo kaže ko smo, i kaže da veruje meni i da ćemo odma’ da ga uštekamo onda, jer me strah da posle toga da se ne sastanči puno, jer Zoćo ne može znati šta da mu kaže, nego on kaže mogu to i to, mi zovemo Z on će to da vidi sa Katom”, piše Lazović.

Nakon toga ponovo članovima klana šalje informacije koje dobija od kolega, koje je prethodno pitao je li Mustafa izašao...

Milović predlaže rješenje - da Stanović ode da se vidi sa škaljarcem, obeća mu pomoć “po dogovoru sa Z” i da ga “šteknu” negdje do sjutra.

“Pokupit sjutra ture đe dogovorimo i povest ga u tajnosti strogoj.”

Lazović pristaje, a Zvicer diktira što Mustafa treba da kaže:

“Mili Bajramović je ubio Vaku, Brka, Šćepa i moguce Lenca. Svako djelo su Kotorani išli preko njih. Dok ne pristane, dajte ga meni na čuvanje”, piše šef kavačkog klana.

Petar Lazović pristaje i govori da će Mustafi dati zaštitu i status zaštićenog svjedoka, te da neće pominjati ubistva u kojima je on učestvovao.

Traži i da ga daju njemu na čuvanje.

“Odakle on da vjeruje Zoranu. Preko sina? Treba on da ga uvati za ruku i direkt kod Kate, prije toga ga vi ohrabrite”, poručuje Zvicer.

“Samo me strah da dovoljno ne doživi ozbiljno Zorana samog. Da ne kaže ti da možeš sebi i sinu bi pomogao, a ne zna da Zoran može pomoći, ozbiljan i sve... Zato ja to pričam. Još nam Z daje podršku... Ali bih ja da Zoćo ode i kaže - vidi potegao sam veze, zvaću sina tog, njegovi te jedino mogu spasiti, ima služba info da Janković oće da te uklone”, objašnjava bezbjednjak svoj plan.

Zvicer dodaje i da mu Mustafi prenesu da kavčani samo njega traže da oderu.

“I da kavčani samo tebe traže, jer si najlakša sad meta. I ćao. Ima da umre”, dodaje Lazović.

Šef kavačkog klana piše: “E to je dobro, jer on nije dobro sa Jankovićem. A bili su kumovi”.

Na to mu mlađi Lazović odgovara:

“Jer mu niko ne može pomoći bez Z i Kata. Ni Lomi ni niko”, poručuje tajni agent.

Milović dodaje da će Stanović te noći “pokupiti” Mustafu: “I šteknut, i reći mu da je direkt sa Z i Katom. I onda ga ja saslušavam, pa vi ga predajem.”

Mustafu su oteli dan kasnije...

Šta častite ako obezbijedim svjedoka za jedno 20 ubistava? Počinje osipanje, pita Zvicera i Lazovića sada odbjegli policajac Ljubo Milović, 31. jula 2020. godine.