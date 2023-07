Advokat Milikića tvrdi da se sve oduzete stvari mogu kupiti u specijalizovanoj prodavnici, a da će ukoliko predmete ne vrate povraćaj tražiti tužbom. Predmeti su pronađeni kada je pretresen soliter u Podgorici u potrazi za bombom namijenjenom Ranku Uboviću.

Branilac Milana Milikića, advokat Zoran Piperović, kazao je za "Vijesti" da je policija njegovom klijentu izdala potvrdu o stvarima privremeno oduzetim tokom kontradiverzionog pregleda solitera na obali Morače i da nema pištolja o kojima danima pričaju premijer Dritan Abazović i ministar policije Filip Adžić.

"Prvo što sam konstatovao je da u zaglavlju gdje piše država Crna Gora, Vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, nema djelovodnog broja, što znači da se ovaj predmet u policiji još nije zaveo. Potpisalo ga je ovlašćeno lice K. M. Na spisku privremeno oduzetih predmeta od 1 do 14, na prvom mjestu piše startni pištolj... Radi se o pištolju starteru koji u slobodnoj prodaji, a ima ga u Ulici Miljana Vukova, košta tačno 105 eura. Pod dva je 60 komada metaka u kutiji crne boje za startni pištolj. To su oni mali, pola milimetra, koji se koriste za plašljivce. Zatim pancir bijele boje, to je pancir za ispod košulje i u slobodnoj je prodaji, pa ručna granata sa oznakom S. Č., to znači da je Moldavka u pitanju, ručna fleš granata, četiri ogledala za pregled donjeg dijela vozila koji su takođe u slobodnoj prodaji, 21 zaštitna maska u torbici zelene boje, koje su u slobodnoj prodaji", rekao je Piperović.

Dodao je da su na spisku oduzetih predmeta i pirotehnička sredstva - "Super kobra" pet komada i 57 komada "Lokacion marker", koji su takođe u slobodnoj prodaji.

"Jedna flaša šardonea, 280 komada majca kratkih rukava, crvene boje, 20 komada knjiga Gorski vijenac, koje je tu odložio Cetinjanin koji ih prodaje, 230 maski za koronu crvene boje, sa grbom i 430 maski za koronu koje smo kupovali u apotekama. Dakle, sve što je navedeno je u slobodnoj prodaji. Mom klijentu rečeno je da im je sporna ručna fleš granata S.Č i ručna granata sa oznakom M83. Nisu opasni po život i tijelo", rekao je Piperović.

Advokat dodaje da je najzanimljivije to što su Abazović i Adžić uporno govorili "pištolj i municija".

"Znali su da je to startni pištolj koji se kupuje u Ulici Miljana Vukova za 105 eura i 60 komada municije koju roditelji kupuju djeci za plašljivac, jer samo prsne i ništa ne izlazi. Dakle, sve ovo je zaplijenjeno i zbog ovoga je Abazović tražio da se uključi Specijalno državno tužilaštvo i glavni specijalni tužilac i dobili smo da se sve kupuje u prodavnicama. Sad samo pitam - kome je bila potrebna onolika medijska haranga i hajka, zbog čega je skoro pola Crne Gore prozivalo Vlada Novovića da je kukavica", rekao je Piperović.

Kazao je da će, ukoliko oduzete predmete ne vrate za nekoliko dana, povraćaj tražiti tužbom.

"A oni koji su pominjali pištolje i municiju , u smislu da li je to revolver, broving, TT, neka vide zašto su to radili. Mene ne iznenađuju samo iz jednog razloga - svaka im je rabota takva. I naglašavam, sve je ovo nađeno u prostoriji koja nema vrata i u koju je mogao da uđe bilo ko. Neka građani kažu kako sad, kad znamo što je oduzeto, objašnjavaju postupke Abazovića i Adžića" , kazao je advokat.

Tokom antidiverzionog pregleda u podrumu solitera pored hotela "Podgorica", koji je gradila kompanija "Bemax", policija je 20. jula pronašla pakete sa intervencijskom opremom koju koriste policijske i vojne formacije.

Vlasnik "Bemaxa" Ranko Ubović je tokom davanja obavještenja u Upravi policije saopštio da su stvari pronađene u podrumu solitera "od njegovog prijatelja Milana Milikića - Milike, koji je ranije radio u Specijalnoj jedinici policije".

Ubović je i naveo da je Milikić neke stvari donio iz policije, a da je dio kupio...