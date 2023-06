Protiv odgovornih u Hotelskoj grupi 'Budvanska rivijera', izvršnog direktora 'Group Tour-a' i tog preduzeća, Specijalnom državnom tužilaštvu firma 'LN Vision' iz Budve podnijela je krivičnu prijavu zbog zloupotrebe položaja.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Direktor „LN Vision“, Lakić Buatović, preko punomoćnika advokata Gorana Petrovića, podniio je krivičnu prijavu SDT-u protiv izvršnog direktora HG „Budvanska rivijera“ Jovana Gregovića, direktorice Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa u toj hotelskoj grupaciji Milene Raičković i službenika u toj kompaniji Dejana Andrića, kao i protiv izvršnog direktora „Group Tour-a“ Boška Pribilovića i tog preduzeća.

Prijavom se Gregović, Raičković, Andrić i Pribilović terete da su po dogovoru kao saizvršioci, grubo povrijedili ovlašćenja u upravljanju, raspolaganju i korišćenju imovinom na štetu „Budvanske rivijere“ i privrednog društva „LN Vision“ i nanijeli štetu u pojedinačnim iznosima većim od 100.000,00 eura, a u namjeri da pribave protivpravnu imovinsku korist za „Group Tour“.

"Tako su izvršili krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 276 st. 2 u vezi stava 1 tačka 4 Krivičnog zakonika Crne Gore, i drugih krivičnih djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", navodi se u prijavi.

Pojašnjeno je da su odgovorni u HG „Budvanska rivijera“ postupali nezakonito u postupku po javnom pozivu od 3. aprila 2023. godine, odnosno da su u toku maja i juna, podstreknuti od Boška Pribilovića nezakonito postupali u okviru svojih ovlašćenja.

Dodaje se da je Gregović, izvršni direktor „Budvanske rivijere“, donio odluku 9. juna za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je vlasništvo te kompanije, a koja oštećenom, odnosno firmi „LN Vision“, nije dostavljena da bi mogao iskoristiti pravo na podnošenje pravnog sredstva radi zaštite svojih prava i interesa.

U krivičnoj prijavi se tvrdi da je ta odluka donijeta u namjeri da se pribavi protivpravna imovinska korist firmi „Group Tour“, u iznosu većem od 100.000 eura, kako navodi Standard.

Naime, prema prijavi, suprotno uslovima iz javnog poziva, ta firma je kao proglašeni „najbolji ponuđač“ odustala od ponude i uplate izlicitirane cijene zakupa od 131.000,00 eura po jednoj godini zakupa, a na osnovu dopisa direktora Boška Pribilovića koji je dostavio pismenu izjavu Gregoviću, Raičković i Andriću, kako saznaje Standard.

Dodaje se da su ta ovlašćena lica sa velikim zakašnjenjem pozvala Lakića Bulatovića, izvršnog direktora drugorangiranog ponuđača „LN Vision“, da zaključi ugovor o zakupu, ali mu to 29. maja ipak nije omogućeno pod izgovorom da će to biti učinjeno u narednom periodu. To je, kako se navodi u prijavi, učinjeno po zahtjevu Milene Raičkovic i Dejana Andrića, koji su navodno kasnili na sastanak tri sata zbog obaveze prisustva Skupštini akcionara u HG „Budvanska rivijera“ i odsustva izvršnog direktora Jovana Gregovića.

Prema prijavi, ipak, „Budvanska rivijera“ 9. juna donosi odluku o sklapanju ugovora sa firmom „Group Tour“ na osnovu koje je toj firmi omogućen zakup po mnogo nižoj cijeni od one koju je ponudio drugorangirani ponuđač „LN Vision“. Ta odluka nije pravovremeno dostavljena drugorangiranom ponuđaču kao učesniku postupka, čime je izbjegnuta moguća žalba na nju.