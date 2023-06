"Sve što budem govorio, imam materijalne dokaze", kazao je bivši direktor Uprave prihoda i carina nakon izlaska iz pritvora.

Izvor: Vlada Crne Gore

Rade Milošević kazao je da je slučaj protiv njega "velika namještaljka" i da sad završavaju iza rešetaka oni iz Uprave prihoda i carina koji su radili na tome protiv njega.

On je danas pušten iz pritvora, u kojem je bio od kraja decembra 2022. godine, nakon što je uhapšen pod sumnjom da je organizator grupe koja je krijumčarila zaplijenjene cigarete previđene za uništavanje.

"Sve što budem govorio, imam materijalne dokaze. Velika namještaljka dijela tadašnje Agencije za nacionalnu bezbjednost i ljudi koji su radili u Carini, za koje se, sad evo ispostavilo da su osnovano sumnjivi... Za mene je svak nevin dok se ne dokaže suprotno, pravosnažnom odlukom suda", rekao je Milošević, nakon izlaska iz pritvora.

Dodao je da se sad ispostavilo da su isti ljudi koji su njega optuživali, zapravo "članovi organizovane kriminalne grupe koja od 2018. godine djeluje i operiše kada su u pitanju cigarete"...

Odgovarajući na pitanja, kazao je da je svojevremeno imao kriptovani telefon:

"Imao sam 'Teslu', dali su nam ga da ga koristimo, ali smo vidjeli da to nema svrhe. Što se mene tiče, mogu da objave sve, ako imaju nalog... Ja se ni ne sjećam, to je par dana bilo kod mene. Mogu slobodno da iznesu sve prepiske koje se mene tiču i bilo koga s kim sam sarađivao. Toga se ne bojim."

Rekao je, međutim, da se ne može sjetiti od koga je dobio telefon:

"Ne mogu sad da se sjetim. Neko je zvanično prodavao taj telefon, davno je to bilo... To je samo jedna mantra koja se sad pokušava predstaviti - da smo organizatori i kriminalci, ali nadam se da će biti prilike da to kažem tokom suđenja. O svemu ću otvoreno", kazao je Milošević.