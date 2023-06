Ona je juče ovlastila advokata za podnošenje tužbe. Braunila je otkrivena nakon što je zbog bolova u ruci, otišla na snimanje ultrazvukom. Operativni zahvat micanja stranog tijela iz vene obavljen je 30. maja u istoj bolnici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Jovana Raičević

“U nikšićkoj bolnici sam se porodila carskim rezom 12. januara ove godine i na svijet donijela dječaka. Braunila, koja mi je ostala u veni, stavljena je prije početka carskog reza. Nakon toga, kroz tu braunilu nisam primala terapiju, ali je ona svih tih dana stajala u veni. Prije izlaska iz bolnice, 16. januara, vadili su mi iglu, odnosno braunilu”, počinje ona priču o nevjerovatnom slučaju.

Nakon mjesec i po, kako kaže, ruka je počela boljeti, kako saznaje Standard.

“Tada sam prstom napipala nešto tvrdo. Mislila sam da se napravio čvor zbog braunile i nijesam išla da snimim ruku. Bol je prošao nakon nekoliko dana, da bi me ruka jako zaboljela 25. maja, i imala sam kroz cijelu ruku neugodan osjećaj hladnoće. Javila sam se hirurgu, koji je pretpostavio da je ostao dio braunile i da se hitno javim na ultrazvuk. Dok sam čekala da uđem na snimanje, jedna od sestara sa porodilišta je čekala sa drugom pacijentkinjom snimanje, i u toku razgovora mi je rekla da su joj pominjali “taj slučaj”. To me tjera na razmišljanje da je sestra koja je vadila braunilu znala da je u veni ostao dio i da to nije prijavila. Na ultrazvuku je potvrđena pretpostavka doktora i odlučili su da hirurški zahvat obave 30. maja”, dodaje ona.

M.A. ističe da je utvrđeno da se u veni stvorio mali tromb, te da je imala sreću što se nije pokrenuo ili što nije dobila sepsu, kako saopštava Standard.

Direktorica Opšte bolnice u Nikšiću dr Dušanka Perović kazala je da su u toku septembra 2022. godine u toj ustanovi registrovana neželjena dejstva intravenskih kanila, takozvanih braunila, što su prijavili dobavljaču “Montefarmu”.

“U nekoliko slučajeva se dešavalo da se prilikom uklanjanja iz vene plastična cjevčica odvoji od drugog dijela (leptira) i ostane u veni. Kratkom hirurškom intervencijom se taj dio bezbjedno odmah ukloni iz vene. Naša ustanova je to neželjeno dejstvo prijavila dobavljaču “Montefarmu”, a oni su naravno proslijedili proizvođaču. Odgovor smo dobili 3. novembra 2022. godine u kome stoji da je ova kanila ponovo u prometu po preporuci proizvođača. I u ovom slučaju se desilo isto neželjeno dejstvo, koje ni medicinska sestra ni pacijentkinja u tom momentu nijesu registrovale. Kasnije kada je to konstatovano, kanila je hirurški odstranjena”, istakla je ona.