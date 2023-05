Bakija je kazala da joj je Šejla ispričala kako je majka optuženog Đokaja kazala: "Kako si lijepa, što ne staviš jedan krst oko vrata"

U nastavku suđenja Iliru Đokaju, optužen za ubistvo Šejle Bakije, danas je u Višem sudu u Podgorici svjedočila njena majka Indira Bakija.

Izjavila je da je okrivljeni Đokaj gledao u oči dok je ona pridržavala svoju mrtvu ćerku.

“Dok držim mrtvu kerku Šejlu, on me u oči gleda i puca. Uzela sam u naručje mrtvu Šejlu i dok sam govorila "ubi mi dijete, ubi mi dijete", izašao je iz kola i preko vrata dva puta pucao ka meni. Meni je pred očima još taj njegov pogled, pogled koji je oduševljen šta je napravo. Ubio je ženu koja ga je sa svojih 19 godina svojim rukama hranila”, izjavila je danas Indrija majka pokojne Šejle Bakije.

Dodala je da je njena mlađa kćerka toga dana istrčala iz škole i rekla da je vidjela Ilira Đokaja.

“Ušli smo u auto. On nas je kolima pratio. Nije pokazao da želi da nam se javi. Došli smo do kuće. parkirali smo se, on iza nas. Izašli smo iz auta. Šejla je vodila mlađu sestru u kuću. Izašao je i on iz svog automovila. Tvrdim da je tom prilikom došao u našu kuću da nas sve ubije. Da ugasi jednu porodicu”, izjavila je Indira Bakija.

Navela je da dok su se Šejla Bakija i Ilir Đokaj zabavljali, da joj se Šejla požalila da je on upao u njihovu kuću i da joj je uzeo neku svesku.

“Šejla je znala šta je on i ko je i koje je vjere. Mi poštujemo njegovu i sve vjere. Šejla je za njegovu slavu svojoj svekrvi nosila baklave i slatko, ja sam pravila, cvijeće za 8. mart, kupila sam joj haljinu da bude lijepa i ispoštuje njegovu slavu. Imam poruke od njegove majke koje to dokazuju, gdje mi se ona zahvaljuje”, istakla je ona.

Dodala je da joj je Šejla ispričala da je majka optuženog Đokaja kazala:"Kako si lijepa, što ne staviš jedan krst oko vrata".

"Ponudili smo stan u Budvu kada su htjeli da se osamostale, da ne žive više kod njegovih. Taj stan nam je bio prazan. Nakon prekida njihove vanbračne zajednice primjetila sam da je Šejla pod stresom. Trudili smo se da budemo tu za nju, da joj damo volje, da je podignemo", kazala je Indira Bakija.

Šaban Bakija, otac pokojne Šejle, nastavio sa svjedoenjem, odgovarajući na pitanja advokata Srđana Lješkovića, branioca optuženog Đokaja.

Bakija je kazao da je Đokaj bez grama milosti više puta pucao kobnog dana u njegovu ćerku.

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Đokaj lira, optuženog za ubistvo Šejle Bakije (19) i ranjavanja njenog oca Šabana (42), na Karabuškom polju u Tuzima.

U optužnici državne tužiteljke Ane Radović, se navodi da je Đokaj izvršio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 4 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

“Zato što je 30. septembra 2021. godine, oko 15.15 sati, u Tuzima, u naselju Karabuško polje, svjestan svojih djela čija je izvršenja htio, znajući da su njegova djela zabranjena, sa umišljajem lišio života oštećenu Bakija Šejlu. iz niskih pobuda, a nakon toga sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog Bakija Šabana. Na način što je na terasi porodične kuće oštećenih, iz bezobzirne sebičnosti i osjećaja posjedovanja oštećene Šejle, koja je odbijala da obnovi nekoliko mjeseci ranije prekinutu vanbračnu zajednicu sa okrivljenim, za koje vrijeme je okrivljeni proganjao oštećenu neposredno i telefonom, saopštavajući joj da među njima nije gotovo i da je njen život u njegovim rukama, iz pištolja nepoznate marke, kalibra 7,65 milimetara, koji je nevlašćeno držao i nosio na javnom mjestu i za koji nije imao izdat oružni list, nakon razgovora tokom kojeg je oštećena B. Š. ponovila svoju volju da ne želi da obnovi zajednicu sa njim i da ga ne voli, u prisustvu oca oštećene, ispalio pet projektila u pravcu Bakija Šejle, koji su je pogodili u predjelu grudnog koša, lijeve ruke i lijeve noge, od kojih projektila je zadobila teške i po život opasne povrede, usljed kojih je istog dana nastupila smrt. Nakon toga, a u trenutku kada mu se oštećeni Bakija Šaban približio u pokušaju da ga uhvati za ruku, okrivljeni pištolj okrenuo prema oštećenom i iz njega ispalio jedan projektil u pravcu grudnog koša oštećenog koji ga je pogodio, nakon čega se udaljio ka svom vozilu marke ''audi'', registarskih oznaka HN, parkiranom ispred kuće. Da bi, pošto je oštećeni Šaban krenuo za njim, okrivljeni, ponovo, ispalio dva projektila, od kojih je jedan projektil oštećenog pogodio u predjelu trbuha i lijeve noge, dok je drugi projektil pogodio u stub na terasi kuće, kojom prilikom je oštećeni zadobio osobito tešku i po život opasnu tjelesnu povredu u vidu strijelne rane ustreline grudnog koša, strijelne rane prostreline trbuha i strijelne rane ustreline lijeve noge”, navodi se u optužnici.