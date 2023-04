Saslušane su dvije osobe, a policija je tragala za prvobitnim vlasnicima objekta

Nikola Pavićević i Goran Ivanović uhapšeni su juče zbog navodnog učešća u ilegalnoj gradnji na poluostrvu Luštica, saopšteno je Vijestima iz više izvora.

Prema istim informacijama, policija je juče tim povodom tragala za Podgoričanima Aleksandrom i Bojanom Šaković, donedavnim vlasnicima te parcele.

Vijestima je nezvanično rečeno da se Ivanović sumnjiči da je kao geodeta sačinio neistini sadržaj koji se tiče zakonitosti tog posla, a Pavićević kao novi vlasnik koji je gradio bez dozvole.

Prema saznanjima lista, Ivanović je i prije nekoliko mjeseci saslušan zbog elaborata s njegovim potpisom, a u kom je, navodno, lažno prikazao da je na placu Šakovića već postojala kuća.

Takav elaborat omogućio je vlasnicima da grade, iako je prema važećim urbanističkim parametrima nemoguće graditi bilo kakav stambeni objekat na toj parceli površine 333,5 kvadrata.

Pravni zastupnik Šakovića, advokat Damir Lekić rekao je da su njegovi klijenti odavno prodali tu parcelu, a da sada imaju problema jer je novi vlasnici još nisu preveli na sebe, prenose Vijesti.

”Dakle, objekat je, bez određene dokumentacije gradio Nikola Pavićević, nikako Šakovići. Zbog toga su državni organi više puta reagovali, ali je Pavićević nastavio da gradi”, kazao je Lekić.

On je rekao da su i Šakovići pozvani da daju izjave u tivatsku policiju, ali da to nisu mogli da učine iz objektivnih razloga. Rekao je da će se danas odazvati tom pozivu: “I razjasniti sve činjenice i okolnosti - da su mu nalagali da prevede parcelu i da obustavi radove, ali on se oglušio o te zahtjeve”.

Vijesti su ranije pisale da država i njeni organi mjesecima nisu bili u stanju ili nisu željeli da spriječe bespravnu gradnju objekta u neposrednom susjedstvu jednog od najatraktivnijih djelova budućeg turističkog kompleksa u uvali Oblatna u Krtolima kod Tivta.

To se sve dešavalo uprkos višestrukim zahtjevima i prijavama kompanije Luštica Development, koja na sedam miliona kvadrata iznajmljenog državnog zemljišta na poluostrvu Luštica realizuje najveću stranu grinfild investiciju u Crnoj Gori 1,1 milijardu eura vrijednu gradnju čitavog novog turističkog grada Luštica Bay.

Veliki stambeni objekat niče u blizini poznatog kupališta Almara Beach u uvali Oblatna. Parcela koja se nalazi uz sami lokalni put koji vodi kroz cijeli budući kompleks Luštica Bay u pravcu rta Tri krsta i ponte Kočište, je površine samo 333,5 kvadrata, što je po važećim urbanističkim parametrima u Tivtu čini nedovoljnom da bi se na njoj mogao graditi bilo kakav stambeni objekat, kako prenose Vijesti.

Državna građevinska inspekcija 19. aprila 2022. konstatovala je da je njihov inspektor šest dana ranije izvršio inspekcijski nadzor i utvrdio da na parceli “nije započeta izgradnja bilo kakvog objekta”.

Čija je sad parcela?

Sporna parcela upisana je na Bojanu Šaković u junu 2021.

Parcela, ali i buduća vila na njoj, vode se na Bojanu Šaković, suprugu Aleksandra Aca Šakovića, koji godinama slovi za bezbjednosno interesantno lice.

Šaković je u ranijoj izjavi “Vijestima” u maju kazao da ta parcela, a time i buduća nekretnina, više nije u njegovom vlasništvu i da u Tivtu ne gradi ništa.

“Tamo niti imam, niti gradim ništa. To je dezinformacija”, kazao je on.

Šaković je potvrdio da se sporna nekretnina u katastru vodi na njegovu suprugu Bojanu, ali tvrdi da je to zbog činjenice što nakon prodaje nije prevedena na kupca, prenose Vijesti.

“Vodi se na nju, ali mi sa tim nemamo ništa. U Podgorici sam, to me ne interesuje. Ja sam to prodao, ali je i taj čovjek prodao. Nisam dužan da vodim istragu. Kažem vam da nije moje i da ne gradim ništa, a vi što mislite radite”, rekao je on.

Prema podacima Uprave za nekretnine, na parceli se nalazi porodična stambena zgrada (građenje), a u rubrici “opis prava” stoji da “nema dozvolu i nema građevinsku dozvolu”.

U najnovijim podacima upisan je i ugovor o prodaji između Bojane Šaković i Marte Komšo.