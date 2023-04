Rasvijetljeno više krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata..

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su protiv tri osobe podnijeli krivične prijave zbog sumnje da su izvršile četiri krivična djela.

"Naime, krivična prijava je po nalogu državnog tužioca podnijeta protiv I.S. (64) iz Berana zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa. On je, kako se sumnja, 13.Februara iskoristio nepažnju oštećenog i otuđio motornu testeru veće vrijednosti, a koju je potom prodao drugom licu u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi.Takođe, krivična prijava zbog dvije krađe je podnijeta protiv V.K. (37) iz Bara. On je,kako se sumnja, 18. i 21. marta, iz dva dvorišta otuđio dva bicikla, koja je potom prodao drugim licima.Barska policija je nadležnom tužiocu podnijela krivičnu prijavu protiv S.A. (19) iz Bara zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prikrivanje u vezi sa krivičnim djelom teškakrađa", navodi se u saopštenju Uprave policije.