Dvojica Pljevljaka osuđena na četiri, odnosno šest mjeseci zatvora zbog krađe i prodaje biste narodnog heroja Rafaela Batinija Vrhovni sud kao neosnovane odbacio žalbe na pravosnažnu presudu

Nakon što su ukrali bronzanu spomen-bistu narodnog heroja Rafael Batini - Mišo Cvetković, dvojica Pljevljaka prodala su je za 52 eura kao staro gvožđe.

To se navodi u presudi Osnovnog suda u Pljevljima, protiv okrivljenih D. P. i I. J. koji su oglašeni krivim zbog krivičnog djela - povreda i nedozvoljeno podizanje spomen-obilježja i osuđeni na šest, odnosno četiri mjeseca zatvora.

Rafael Batini bio je partizanski borac kojeg su italijanski fašisti strijeljali u uvali između dva brda u mjestu Senjak u Pljevljima.

Pljevljaci su mu podigli bistu, na kojoj su ispisana dva imena Rafael Batini i Mišo Cvetković. Koristio je oba, da bi zavarao Njemce, jer je bio jevrejskog porijekla.

Bista se nalazila krugu vojne fabrike “1. decembar”, pljevaljskom u mjestu Senjak, prije nego je ukradena...

Vrhovni sud nedavno je donio rješenje kojim se kao nedozvoljena odbacuje žalba okrivljenog I. J. na pravosnažnu presudu.

Tako je potvrđena prvostepena presuda Osnovnog suda u Pljevljima.

Vrhovni sud u rješenju obrazlaže da žalba nije dozvoljena u trećem stepenu, osim u slučaju kada je optuženi osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu.

”Neprihvatljivi su žalbeni navodi okrivljenog I. J. da mu navodno nije bilo poznato da se u konkretnom slučaju radilo o bisti, odnosno da je mislio da je to staro gvožđe”, navodi se u obrazloženju presude Višeg suda u Bijelom Polju.

U presudi Osnovnog suda u Pljevljima, navodi se I. J. i D. P. krivi što su 16. marta 2021. godine iz kruga fabrike u mjestu Senjak u Pljevljima, svjesni svog djela, oštetili i uklonili spomen-obilježje: “Na način što su sa betonskog postolja odlomili bronzanu spomen-bistu Rafael Batini - Mišo Cvetković, koju su potom prodali otkupnoj stanici sekundarnih sirovina za novčani iznos od 50 evra”.

”Optuženi P. D. u odbrani datoj pred tužiocem je istakao da se ne sjeća tačnog datuma kada je šetao Sjenjakom, kroz šumu iznad vojne fabrike, i skupljao staro gvožđe. Tada je primijetio više Vojne fabrike, između dva bora jednu bistu koja je bila prekrivena sa dva džaka. Bista se nalazila na zemlji, a kako se tu našla i ko je ostavio nije mu poznato. Potom je I. J. rekao gdje je pronašao bistu i pitao ga da li može pitati K. D. koji otkupljuje takav materijal, da li bi kupio tu bistu. Ovaj je potvrdio da će kupiti tu bistu”, navodi se u dokumentima.

Dalje piše da su on i I. J. potom zajedno otišli do Sjenjaka, uzeli bistu i stavili je u džak od kafe.

”Epilog je takav da je I. J., bistu prodao za 52 evra i dao mu polovinu odnosno 26 evra. Na suđenju je rekao da je mislio da je u pitanju staro gvožđe. Optuženi J. I. u odbrani pred tužiocem je naveo da on nije odvalio bistu, koja se nalazila u krugu vojne fabrike na Sjenjaku u Pljevljima. Naveo je da ga je njegov komšija P. D. pitao: ‘Hoćemo li da zaradimo pare’. On je mislio... da unose ugalj i drva, jer u tom trenutku nije znao o čemu se radi. Nakon što mu je P. D. rekao da je skinuo bistu koja se nalazi u krugu Vojne fabrike i da je sakrio u obližnjoj šumi, te da ne može sam da je odnese i proda, jer je teška, već da to učine zajedno i pare podijele. Pristao je, iako ga je supruga ubjeđivala i savjetovala da to ne radi, jer može završiti u zatvoru”, dodaje se u tekstu.

Kada su bistu odnijeli u stanicu za otkup sekundarnih sirovina, piše da je tamo izmjerena težina ikoja je iznosila 26 kilograma.

Potom su, dodaje se, saopštili da mogu donesu još tri biste za prodaju i to - jednu u liku partizana sa puškom, drugu u obliku orla i treću “koja je bila obični kip”, navodi se, između ostalog, u presudi Osnovnog suda u Pljevljima, kako prenose Vijesti.

Pljevljaci podigli bistu

Rafael Batini jedan je od više stotina partizanskih boraca, simpatizera i saradnika koje su italijanski fašisti strijeljali od jula 1941. do 20. novembra 1944. godine u uvali između dva brda u mjestu Senjak u Pljevljima.

U znak sjećanja i poštovanja prema mladiću, Pljevljaci su mu podigli bistu nekoliko metara dalje od spomenika podignutom svim strijeljanim na tom mjestu.

Predsjednik Udruženja boraca obavijestio policiju

Sud je i iz iskaza svjedoka, predsjednika Udruženja boraca NOR-a i antifašista Pljevalja Č. G. saznao određene činjenice.

To nevladino udruženje između ostalog bavi se i očuvanjem spomeničkog nasljeđa iz Drugog svetskog rata, kako navode Vijesti.

”Naveo je da je došao je do saznanja da je iz kruga Vojne fabrike u Pljevljima, otuđena i bista Miša Cvetkovića. Čim je to saznao, uputio se u krug vojne fabrike kako bi se uvjerio o čemu se radi. Fotografisao je postolje biste dok same biste nije bilo. Sljedećeg jutra napisao je dopis Upravi policije i Predsjedniku opštine. Bio je uvjeren da bi bista mogla biti ponuđena nekom od otkupljivača sekundarnih sirovina, pošto se radilo o bronzi. Dodao je da poznaje dvojicu od njih, a jedan je D. K. Pozvao ih je telefonom i rekao im da, ukoliko im neko ponudi bistu da je svakako otkupe, jer mu je interes da se bista pronađe. Nakon dan ili dva D. K. ga je obavijestio da je otkupio bistu. Dana 19. 03. 2021.godine pozvat je od policijskih službenika CB Pljevlja da bistu preuzme što je i učinio uz izdatu potvrdu o vraćanju privremeno oduzetih predmeta”, navodi se u sudskim spisima.