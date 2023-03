Presudu je izrekla sutkinja Višeg suda u Podgorici Milena Matović.

Albanski državljani Ljuan Hasanaj, njegov brat Ljuljzim i majka Nura osuđeni su na po 40 godina zatvora za ubistvo policajca Milutina Lekovića 15. decembra 2019. godine u policijskom vozilu "dačija daster".

U završnoj riječi, državna tužiteljka Snežana Šišević ranije je u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, predložila je da ih sud oglasi krivim da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom napad na službeno lice, nedozvoljen prelazak državne granice, a Ljuan i krivično djelo neovlašćeno držanje oružja, i osudi na jedinstvenu kaznu zatvora od po 40 godina.

Navela je da tokom sudskog postupka okrivljeni nisu izrazili kajanje.

Optužnicom je predstavljeno da su državljani Albanije Ljuan Hasanaj, njegov brat Ljuljzim i majka Nura u saizvršilaštvu ubili Lekovića 15. decembra 2019. godine, te da je smrtonosni hitac ispalio Ljuan.

Optužnicom je okrivljenima stavljeno na teret da su izvršili teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, kao i krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Okrivljeni Ljuan Hasanaj tereti se pored navedenog i za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

U optužnici se navodi da je smrtonosne hice ispalio optuženi Ljuan Hasanaj, a nakon toga pokušao da ubije i Lekovićevog kolegu Aleksandra Kilibardu. nakon pokušaja privođenja albanskih državljana.

"Dana 15. 12. 2019. godine, oko 14.40 časova dok su se nalazili na zadnjem sjedištu policijskog vozila u koje su ih uveli oštećeni Milutin Leković i Aleksandar Kilibarda, kako bi u policiji utvrdili njihove identitete, s obzirom da nijesu imali pasoše kod sebe. Dok su prolazili kroz Igalo, u trenutku nakon što je oštećeni Milutin Leković javio dežurnoj službi Centra bezbjednosti Herceg Novi, da dovode tri lica na identifikaciju, okrivljeni su počeli da razgovaraju između sebe. Zatim je okrivljena Nure Hasanaj počela da pipka i zapitkuje oštećenog Milutina Lekovića, a okrivljeni Luizim Hasanaj da dodiruje i zapitkuje Aleksandra Kilibardu, kako bi im skrenuli pažnju sa okrivljenog Luana Hasanaja, koji je to iskoristio i neopaženo izvadio skriveni pištolj CZ model 99 kalibra 9 mm PARA. I dok se vozilo, u kojem su se nalazili, kretalo Ulicom Sava Ilića u Igalu, ispalio hitac u glavu oštećenom Milutinu Lekoviću, koji je upravljao vozilom i nanio mu teške tjelesne povrede u vidu strijelne rane prostreline glave, od kojih je nastupila smrt", piše u optužnici.

Tokom čitavog trajanja suđenja, albanski državljanin Ljuan Hasanaj, tvrdio je da nije kriv.

“Nije istina da sam ja ubio policajca Lekovića. Ja nikakve veze nemam sa tim ubistvom. Mi smo žrtve. Ja sam tri puta pogođen mecima u tijelu, a majka jednom. Nas su policajci zaustavili i kontrolisali i ušli smo u auto. Jedan od njih nas je udario pendrekom u glavu, a drugi je izvadio pištolj i uperio ga na moje čelo. Auto je počelo nenormalno da se kreće, udarilo je, bio je sudar i tako se ovo dogodilo. Tako je pištolj opalio metak. Ovo je, mislim, bio nesrećan slučaj”, izjavio je Ljuan.

I njegov brat, okrivljeni Ljuljzim Hasanaj, izjasnio se da nema veze sa ubistvom.

Kazao je da ih je zaustavila policija i tražila dokumenta.

"Kontrolisali su nas i nismo imali nikakvo oružje. Sjeli smo u policijsko auto, ja iza suvozača, a naprijed su bila dva policajca. Suvozač je držao uperen pištolj u nas troje. Dok smo se vozili nisam čuo nikakav pucanj, jer sam spavao. U momentu kada je auto udarilo u betonski zid, ja sam probudio i pitao sam šta je bilo. Potom smo izašli iz auta iz straha… Za smrt policajca saznao sam u zatvoru", kazao je Ljuljzim.

Njihova majka optužena Nura Hasanaj rekla je da nisu krivi za ubistvo policajca.

“Nevino smo optuženi. Sve optužbe protiv nas su neistinite. Tražimo pravdu od pravosudnih organa Crne Gore. Tražimo da nas sud proglasi nevinima. Policija nas je zaustavila u blizini sa hrvatskom granicom i pretresla. Nisu našli ništa ilegalno. Nema policije na svijetu koja bi u svoje policijsko vozilo uvela ljude sa oružjem i bombom. To je najveći dokaz da smo nevini”, rekla je optužena.

Ponovila je da je policijsko auto izgubilo kontrolu, da je došlo do sudara i zatim se čuo pucanj.

Policajac Aleksandar Kilibarda, svjedočeći u Višem sudu u Podgorici, izjavio je da je okrivljeni za ubistvo albanski državljanin Ljuan Hasanaj, bio brlo vješt u rukovanju oružjem.

"Bio je vrlo surov i hladnokrvan, i sva ova situacija, nakon što je ubio kolegu, nije uticala na njega", rekao je Kilibarda.

"Puno sam razmišljao o ovom događaju. Dok smo prolazili kroz Igalo, Leković je dežurnoj službi rekao da uh dovodimo na identifikaciju. Tada su počeli da razgovaraju među sobom, i upozorili smo ih da prestanu. Tada je je žena i ovaj čovjek što je hramao, počeli da nas pipkaju i zapitkuju. Siguran sam da su htjeli da nam skrenu pažnju kako bi muškarac koji je sjedio u sredini izvadio pištolj. U jednom momentu čuo se prasak, i dim je ispunio auto. Vidio sam da je Miutin Leković pogođen hicem. Auto je nastavilo da se kreće. Nakon 20-tak metara auto je udarilo u zidić. Odmah nakon što je ubio Lekovića, taj muškarac /Ljuan/ je repetirao pištolj i okrenuo ga ka mene da puca, ali nije opalio. Rukama sam ga uhvatio za pištolj. U tom trenutku, neko mi je navukao jaknu preko glave. To je trajalo dvije-tri sekunde. To su bili momenti . nalazio sam se u paklu. Osjećao sam da su mi ruke bespomoćne. Vratio sam se unazad i skinuo jaknu preko glave. Ovak je opet repetirao pištolj, uperio ga u moju glavu, povukao okidač, ali se zaglavio. Ovaj drugi put je bilo kada je izašao iz auta. Treći put je ponovo repetirao pištolj kada je napravio nekoliko koraka od auta i spolja, i opet pokušao da puca u mene, ali pištolj ni tada nije opalio. On je vrlo vješt u rukovanju oružjem. Bio je vrlo surov i hladnokrvan, i sva ova situacija, nakon što je ubio kolegu, nije uticala na njega", izjavio je Kilibarda.