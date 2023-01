Branioci optuženih u predmetu stečajne mafije iznijeli niz prigovora na sadržaj predate optužnice.

Izvor: Printscreen/YouTube

Nema ni osnovane sumnje da su optuženi počinili krivična djela, a nije jasno ni kako su tužioci utvrdili da je država oštećena u slučaju navodne stečajne mafije.

To su juče u podgoričkom Višem sudu saopštili branioci okrivljenih članova kriminalne grupe koju je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), formirao uhapšeni predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić.

Pred vijećem sudije Borisa Savića raspravljalo se juče o opravdanosti i zakonitosti optužnice protiv Jovanića i 12 osumnjičenih u tom predmetu.

Specijalna tužiteljka Lidija Mitrović, međutim, kazala je u sudnici da ostaje u cjelosti pri navodima optužnice.

Nakon toga predsjednik vijeća dao je riječ braniocima i optuženima.

Svi okrivljeni negirali su krivicu.

Tokom prvih dva sata, advokati Predrag Đolević, Velibor Marković, Marko Radović, Filip Jovović, Danilo Mićović... govorili su, kako tvrde, o nedostacima tog tužilačkog akta, nezakonitostima i propustima u istrazi.

Zahtijevali su od suda da obustavi krivični postupak ili da vrati optužnicu na dopunu u SDT.

Advokat Đolević ocijenio je da je tužiteljka prekršila Ustav i Zakon o specijalnom državnom tužilaštvu, tumačeći sudske odluke Privrednog suda. Time se, tvrdi, umiješala u nezavisnost sudske vlasti.

Tražio je i da se optuženima i njihovim braniocima dostave transkripti i kompletan materijal prikupljen mjerama tajnog nadzora, navodeći da o tome - ko ih je naredio, koliko su trajale... nema ni riječi u optužnici.

”Jovanić je još van Crne Gore... Prema optužnici, on je 31 put izašao, a 30 puta se vratio u Crnu Goru. To znači, prema njihovim dokazima, da je on još u inostranstvu... Očito je da nije riječ o neznanju, već namjeri da se okrivljenome oteža položaj”, kazao je advokat Đolević.

Mićović je kazao da nema ni osnovane sumnje da je bilo ko od optuženih počinio krivično djelo - stvaranje kriminalne organizacije.

Komentarišući drugo krivično djelo što im se stavlja na teret - zloupotreba službenog položaja, rekao je da se optužnica zasniva na pravosnažno okončanim postupcima u Privrednom sudu “na koje ni bilo ni pritužbi ni prigovora”...

Dodao je da je njegova klijentkinja Snežana Jović zadržana u pritvoru zbog mogućeg uticaja na svjedoka, koji, međutim, nikada nije saslušan.

SDT je ranije predao Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv Jovanića i 12 osumnjičenih članova njegove kriminalne grupe, kojoj se na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja.

Na optužnici su i stečajni upravnici Saša Zejak, Sanja Lješković, Ranko Radinović, Sreten Mrvaljević, kao i Pavić Globarević, Stana Čelebić, Darko Perović, Omer Markišić, Dejan Golubović, Danijela i Dušan Laković i preduzeća “Titan security”, “Securitas Montenegro”, “Top force system” i “Ogimar MNE”.

Apelacioni sud je 25. novembra prošle godine donio odluku o produženju pritvora za Jovanića i stečajnu upravnicu Snežanu Jović.

Ostali okrivljeni su pušteni na slobodu nakon podignute optužnice, jer nije bilo predloga za produženje pritvora.