Jedan od lidera DF-a Milan Knežević poručio da ne postoji nijedan razlog da Demokrate sa DF-om ne iniciraju skraćenje mandata Skupštini, nakon što URA i SNP nisu dali potpise za sazivanje sjednice na kojoj bi se birala vlada lidera Demosa Miodraga Lekića

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Inicijativa Demokratske Crne Gore za sazivanje vanredne sjednice Skupštine, kako bi se ponovo glasalo o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi, prihvatljiva je za Demokratski front, ali pod jednim uslovom, otkriva za Televiziju Vijesti jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević.

"Prva tačka tog vanrednog zasjedanja bi onda trebalo da bude skraćenje mandata, koje bi inicirali mi zajedno sa Demokratama, kako bi se stvorile prepostavke da se u jednom međuparlamentarnom dijalogu dođe do objedinjavanja prijevremenih parlamentarnih i predsjedničkih izbora jer je potpuno neobjašnjivo i nelogično i neracionalno da, u vremenu jedne ekonomske krize, nejasnih budžetskih kapaciteta za ovu godinu, izbore imamo u nekom razmak od mjesec do 45 dana", rekao je Knežević.

Demokrate odgovaraju da je tranzicija vlasti u Podgorici i Pljevljima odvojen proces od skraćenja mandata Skupštini i ne razumiju uslovljavanje jednog procesa drugim.

"Stav Demokrata je jasan i baziran je na Sporazumu izborne parlamentarne većine iz septembra mjeseca, a on kaže da skraćenja mandata nema bez dogovora 41-og poslanika izborne parlamentarne većine. Koliko vidim, tog dogovora nema. Do tada, oni koji žele skraćenje mandata Skupštini Crne Gore neka to i realizuju, jer za tako nešto saglasno javno saopštenim stavovima imaju više nego dovoljan broj poslanika", rekao je za Televiziju Vijesti Boris Bogdanović.

Knežević, s druge strane, kaže da u DF-u ne razmišljaju o skraćenju mandata Skupštini sa DPS-om.

"Ta mogućnost je potpuno isključena i radi se o najobičnijim spinovima i konstrukcijama upravo onih koji su u koaliciji sa DPS-om", naveo je Knežević.

I dok su iz DPS-a juče poručili da datum vanrednih parlamentarnih izbora treba da bude rezultat političkog dogovora na najvišem nivou, u Liberalnoj partiji za takvu mogućnost ostavljaju svega par dana, i to uporedo sa dogovorom oko izbora sudija Ustavnog suda

"Ako ne, vjerujem da će opozicija, nas 40 poslanika, ponovo pokrenuti incijativu za skraćenje mandata, vidjećemo ko će se tome pridružiti. Vjerujem da će se ta pitanja u narednih par dana rješavati u paketu. Ako do toga ne dođe, ne piše nam se dobro", rekao je poslanik Liberalne partije Andrija Popović.

A ne bude li skraćenja mandata Skupštini u vanrednom zasjedanju, poručuje Knežević, ona se po automatizmu raspušta 15. marta na osnovu nedavno usvojenih spornih izmjena Zakona o predsjeniku, ako do tada ne bude izabrana nova Vlada.

"Što znači da bi onda izbori trebalo da se održe u roku od 60 do 90 dana, a to onda opet znači da ne bismo imali istovremene predsjedničke i parlamentarne izbore, što očigledno mnogima odgovara u Crnoj Gori", kazao je Knežević.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović ima rok do 19. januara da raspiše predsjedničke izbore, i oni bi u slučaju krajnjeg roka raspisivanja, mogli biti održani između 19. marta i 19. aprila.