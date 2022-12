Lišenje slobode osumnjičenog šefa kriminalne organizacije Rada Miloševića nije kraj tužilačko-policijske akcije protiv šverca cigareta, saznaju “Vijesti” od više izvora iz istrage.

Službenici SPO-a mogli bi da otvore istragu protiv najmanje dvije osobe u MUP-u, koje su navodno posredno učestvovale u nezakonitom poslu.

Lišenje slobode osumnjičenog šefa kriminalne organizacije Rada Miloševića nije kraj tužilačko-policijske akcije protiv šverca cigareta, već se spremaju nova hapšenja, saznaju “Vijesti” od više izvora iz istrage.

Prema nezvaničnim informacijama, službenici Specijalnog policijskog odjeljenja mogli bi da otvore istragu protiv najmanje dvije osobe u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje su navodno posredno učestvovale u nezakonitom poslu.

Doskorašnji direktor Uprave carina i prihoda priveden je juče na saslušanje u Specijalno državno tužilaštvo (SDT), pod optužbom da je organizator kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem duvanskih proizvoda.

Prema informacijama Vijesti, on je negirao krivicu pred tužiocem Jovanom Vukotićem. Njemu je potom određeno zadržavanje do 72 sata.

Milošević je uhapšen u srijedu veče u Nikšiću, a pripadnici SPO su po nalogu SDT-a pretresli njegove kuće i stanove u Nikšiću i Podgorici.

Početak

Iz SDT-a tvrde da oduzete cigarete nisu sve uništavane, već da je dobar dio završavao u krijumčarskom lancu. Istražitelje su navodno tragovi počeli da vode ka Miloševiću nakon što je kamion pun paketa cigareta “nestao” na putu od Podgorice do Nikšića gdje ih je trebalo spaliti...

Milošević je tada bio na čelu Uprave prihoda i carina. Privođen je i početkom oktobra, ali je pušten nakon šestočasovnog zadržavanja u policiji. Vijestima je rečeno da je tada satima pojašnjavao kako je u instituciji kojom je rukovodio tekao postupak čuvanja i spaljivanja oduzetih cigareta, ali da nije imao objašnjenje gdje su i kako nestali paketi vrijedni gotovo milion eura.

Gostujući u emisiji “Načisto” 6. oktobra, rekao da sumnja da je sve namještaljka i da su njoj kumovali tadašnjim šef i funkcioner ANB-a Savo Kentera i Drago Spičanović.

U tom periodu uhapšeno je više službenika UPC, odnosno šef mobilnog tima za suzbijanje krijumčarenja, ali i predsjednik i članovi Komisije za spaljivanje cigareta...

Ko je ugovarao?

Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović saopštio je sinoć da ne zna ništa o dokumentu koji je prezentovao Raško Konjević, i da zato ne može govoriti ni o njegovoj autentičnosti.

Bivši ministar odbrane juče je na Tviteru objavio papir na kome piše da se, prema operativnim podacima, krijumčarenje cigareta odvija pod patronatom Miloševića, a da je taj posao odobren od premijera i šefa URA Dritana Abazovića.

On nije odgovorio na pitanja Vijesti, odakle mu taj papir i zbog čega je zatamnjeno ime navodnog organizatora šverca.

U istom tekstu piše da je visoki funkcioner URA Zoran Mikić navodno posredovao u ugovaranju ilegalnih poslova, te da je bio zadužen za koordinaciju.

Konjević u objavi na Tviteru nije pojasnio porijeklo dokumenta naslovljenog: “O krijumčarenju cigareta iz Luke Bar”, kako i kada je dobio papir, te da li takva saznanja ima i SDT.

”Informacije o navedenim dešavanjima posjeduju i međunarodni partneri, koji ostvaruju saradnju sa crnogorskim državnim organima na planu suzbijanja krijumčarenja cigareta, posebno službe Velike Britanije”, dodaje se u dokumentu.

Precrtan je dio rečenice u kojoj se navodi da operativna saznanja ukazuju da je Mikić, krajem jula i početkom avgusta, održao bar dva sastanka u Budvi i da je na prvom navodno razgovarano o realizaciji posla i dijeljenju profita - da je Mikić tražio 300.000 eura po kamionu, što njegov navodni sagovornik “nije prihvatio već je ponudio 150.000 kao krajnju cifru”.

”Tom prilikom, Mikić je odbio da se izjasni o ovoj ponudi, uz obrazloženje da takvu odluku ne može donijeti bez konsultacija sa premijerom Abazovićem”, piše u jednom dijelu.

Navodi se i da je Mikić nakon nekoliko dana došao na sastanak i “navodno nakon konsultacija s Abazovićem informisao da ‘njihova strana’ prihvata ponudu od 150.000 eura po kamionu ...

Abazović: Alarm hobotnice se upalio

Abazović je sinoć kazao da je dokument koji je prezentovao bivši ministar odbrane zapravo produkt četiri osobe iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, koji su pokušali da kreiraju aferu o švercu cigareta, a da su politički eksponenti takve priče - Raško Konjević i još jedan poslanik “o čijem je imunitetu danas u Skupštini raspravljano (Predrag Bošković)”.

On je rekao da ga to ne čudi, jer se “kod kriminalne hobotnice upalio alarm”, nakon što je u SDT odnio torbu sa brojnim dokumentima o njihovim nezakonitim radnjama.

”I onda je logično da pokušavaju da smisle nešto i prebace teret na nekog drugog. To je tipično filozofija određenog broja ljudi koji to rade u kontinuitetu”.

Abazović je u tom kontekstu Konjevića nazvao portparolom i zaštitnikom mafije: “Njima je svima žao što sam upro prstom u ljude koji su vrhu te hobotnice”, rekao je.

Najavio je da će, ako zatreba, pokazati šemu šverca cigareta, poručujući da ima dosta dokumentacije.

”Mnoge stvari sam i rekao specijalnom tužiocu. Mnoge stvari su tajne i o tome ne mogu da govorim... A ovaj dokument je produkt četiri čovjeka iz ANB koji su imali za cilj da kreiraju jednu aferu, a da preko ljudi kao što je Raško Konjević i još jedan poslanik o čijem imunitetu je danas raspravljano, da oni budu politički eksponenti jedne takve priče”.

On je kazao da podržava nadležne da sve istraže, ali da je situacija degutantna kada ljudi koji su “u tome 30 godina”, pokušavaju da preko njih ubiraju polititičke poene.

”Stvarno je degutantno da ljudi koji su 30 godina u tome, iza kojih stoje, vjerovatno, direktno ili indirektno, ubistva, iza kojih stoji kapital koji se mjeri desetinama miliona eura... i sada žele da preko leđa ljudi koji na pošten način pokušavaju da se bore za pravdu, da ostvaruju neke političke poene. Imalo je smisla možda uoči lokalnih izbora, više nema nikakvog smisla”.

On je rekao da će Konjević uskoro odigrati još jednu sličnu ulogu u narednim danima: “Znam tačno kakvu, ali... sve njihove igre su pročitane... Crna Gora će uskoro moći da se bavi i njihovim kreacijama iz hotela Podgorica”.

Mikić: Fabrikovanje laži

Izvršni direktor URA Zoran Mikić kazao je da je riječ o namještaljci i da nikada nije učestvovao u nelegalnim aktivnostima.

”Imajući u vidu hajku i propagandu koja se posljednjih mjeseci vodi protiv mene i dijela mojih partijskih kolega od strane pojedinih političara, bivših i sadašnjih djelova službi bezbjednosti, dijela medija i pojedinaca iz raznih kriminalnih grupa koristim ovu priliku da javnosti saopštim da nikada nisam učestvovao u nelegalnim aktivnostima koje se odnose na krijumčarenje cigareta”, saopštio je Mikić.

Istakao je da Konjević pokušava da se skrene pažnja sa stvarnih počinilaca krivičnih djela i nacrta meta nevinim ljudima.

”Sve do danas sam vjerovao da je ovo sve dio političke priče i folklora u kojem je cilj da se političkim protivnicima nanese politička šteta. Međutim imajući u vidu da se pojedini političari pozivaju na ‘navodnu’ dokumentaciju i informacije iz službi bezbjednosti jasno je da se radi i koordinaranoj akciji u kojoj učestvuje više lica, neformalnih centara moći bivših i sadašnjih pripadnika službe bezbjednosti i kriminalnih organizacija”, navodi Mikić.

Propaganda i manipulacije, prema riječima izvršnog direktora ove partije, URA neće skrenuti sa puta izgradnje pravne države, društva vladavine prava i nastavka beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Radi se o nastavku prljave kampanje protiv URA koja kontinuirano traje od avgusta 2020. godine. Institucije koje su, primarno zahvaljujući URA, oslobođene odradiće svoj posao i utvrditi krivicu onih koji to jesu. U vrijeme vladavine DPS-a i Raška Konjevića slobodno tužilaštvo nije bilo moguće ni zamisliti - oni su posljednji koji mogu da govore o vladavini prava, jer su prepoznati po aktivnostima koje borbu za vladavinu prava potpuno obesmišljavaju. Kao neko ko je vaspitavan shodno crnogorskoj tradiciji i običajima da nikad ne dam na sebe i svoje, a u želji da svoju porodicu zaštitim od sramne i prljave propagande, onima koji učestvuju u kreiranju hajke i propagande želim da poručim ‘zakon moga roda taj je za čast i porodicu se glava daje’”, zaključuje Mikić.

Krila mafije i tajni agenti

"Analiza ili bolje reći smijurija koju je na svojim mrežama objavio portparol mafije Raško Konjević, a koju je pisao sa bivšim direktorom ANB-a Savom Kenterom, Dragom Spičanovićem a koju su pečatirali njihove mecene Lazović i Ubović, tačna je koliko i sve šta su do sada tvrdili iz švercerskih krugova. Ipak time neka se bave nadležni organi koji konačno rade svoj posao, za razliku od perioda kada su Konjević i ostali puleni organizovanog kriminala i korupcije kreirali državne institucije”, saopštili su juče iz GP URA.

Konstatovali su da bi valjalo da donedavni koordinator služba bezbjednosti Raško Konjević odgovori - zašto svoje smijurije (koje sada želi predstaviti ozbiljnim) nije objavio ranije, već sada.

”Stoga je vrlo jasno da Raško kao istureno političko krilo mafije sada piše diktat svojih prijatelja i sponzora”.

Opasnost od bjekstva i uticaja na svjedoke

SDT tereti Miloševića da je u aprilu formirao kriminalnu organizaciju, a on je pred tužiocem negirao sve što mu se stavlja na teret, kazao je sinoć njegov pravni zastupnik, advokat Vladan Bojić.

”Stavlja mu se na teret da je u aprilu organizovao kriminalnu grupu. On tada uopšte nije bio u UPC, postavljen je tek krajem aprila, a u maju je stupio na dužnost, tako da nije mogao nikakvim trikom u aprilu organizovati kriminalnu grupu. Rješenje o zadržavanju je donijeto i neću se žaliti reda radi, jer je to reda radi, pošto imam najavu da će koliko sjutra ići kod sudije za istragu i biće predlog za određivanje pritvora - e na to ću se žaliti, itekako”, kazao je advokat Bojić.

On je istakao da je istraga označena stepenom tajnosti.

Odgovarajući na pitanja Vijesti, kazao je da vjeruje da će tužilac nakon saslušanja donijeti i naredbu o sprovođenju istrage.

Objasnio je da je Miloševiću zadržavanje određeno zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti od uticaja na svjedoke.

”Nisam primjetio da postoje neki drugi članovi, osim onih koji su već uhapšeni. Moguće da će biti i neki drugi, za sada ne”, kazao je on odgovarajući na pitanje - koliko je članova u kriminalnoj organizaciji koju je prema tvrdnjama SDT-a formirao Milošević.

”Jasna je intencija kojom se želi kriminalizovati ono što rade predstavnici URA na najvišim državnim funkcijama kako je to već viđeno i u nekim drugim prilikama. Nažalost, loša vijest za njih je da to neće nipošto skrenuti pravac URA, a koji je bio i ostao beskrupulozna borba protiv kriminala i korupcije i zakon koji treba da je jednak za sve. Neka Konjević, Kentera i Spičanović štede tonere, jer će se možda ispostaviti da su i njih zloupotrijebili o novcu poreskih obaveznika. Pravda uvijek nađe svoj put”, poručili su iz URA.