Prijestonica Cetinje podnijela je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) protiv bivšeg gradonačelnika Aleksandra Bogdanovića, Dražena Blažića bivšeg šefa kabineta gradonačelnika i protiv Ane Nikolić bivše zamjenice gradonačelnika, vezano za poslove rekonstrukcije Njegoševe ulice i, kako su naveli u saopštenju, štetu koja je tada nanijeta Prijestonici Cetinje, prenose Vijesti.

"Krivična prijava je podnesena zbog postojanja osnovane sumnje da su prijavljena lica na štetu oštećene Prijestonice Cetinje kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl. 416, st. 3 u vezi st. 1, sve u vezi čl. 23, st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, te eventualno i neko drugo krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti", navodi se u saopštenju Prijestonice.

Dodaju da je ugovorom o građenju zaključenim između Direkcije javnih radova, i konzorcijuma "Toškovići", Televex, "Arso Milić" i Ivice Toškovića izvođač se obavezao da za račun naručioca izvrši sve radove na rekonstrukciji Njegoševe ulice u Prijestonici Cetinje, čija ukupna vrijednost iznosi 1.171.252,60 eura.

"Gotovo odmah po završetku rekonstrukcije Njegoševe ulice pokazala se neadekvatnost kamenih ploča kojima je ista zastrta. Brojne kamene ploče su popucale i polomile se, pa je zbog njihove izlomljenosti došlo do velikog broja nezgoda i padova prolaznika, koji su posebno opasni u toku zime kada je ulica zaleđena. Sama Prijestonica Cetinje je usljed navedenog pretrpjela značajnu materijalnu štetu, budući da je do sada u pravosnažno okončanim sudskim sporovima za naknadu štete koje su inicirali povrijeđeni građani bila u obavezi da isplati iznos od 13.820,00 eura koji je uvećan za pripadajuće zakonske kamate. Kako bi se ovaj problem riješio, a ulica postala bezbjedna za kretanje pješaka Prijestonica Cetinje je više puta vršila zamjenu popucalih ploča i do sada je u popravku uložila 476.734,48 eura", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je "razlog zbog kojeg je došlo da navedenih nemilih posljedica prvenstveno po građane i posjetioce Cetinja, a zatim i po Prijestonicu samu, jeste isključivo neadekvatnost kamena koji je korišten za popločavanje Njegoševe ulice".

"Osim što je i laicima jasno da je neprihvatljivo da za ovaj ambijent više odgovaraju kamene ploče sa drugih prostora (Italija i Albanija), od kamenih ploča sa seoskih područja našeg podneblja isto je potvrđeno i u mišljenju komisije sastavljene od eminentnih stručnjaka iz oblasti geologije i građevine od 20.03.2013. godine o podobnosti upotrebe ove vrste kamena za popločavanje Njegoševe ulice na Cetinju. Naime, zaključak komisije je da, poštujući standarde u ovoj oblasti, nijedan od navedenih tipova kamena, odnosno ploče proizvedene od tog kamena, ne ispunjavaju uslov kvaliteta SH-1 (spoljno horizontalno oblaganje površina namijenjenih za vrlo intezivan pješački, a povremno i automobilski saobraćaj - trgovi, pješačke zone, ulice, trgovinski centri)".

U saopštenju Prijestonice Cetinje su naveli da su Bogdanović, Blažić i Nikolić u vrijeme rekonstrukcije Njegoševe ulice u skladu sa svojim funkcijama bili odgovorna lica u Prijestonici Cetinje i dali su saglasnost na izbor kamena, pišu Vijesti.

"Koji očigledno ne odgovara ovom podneblju i klimatskim uslovima, pri čemu postoji i osnov sumnje da kamen koji je testiran nije ugrađen u Njegoševu ulicu, već neki sasvim drugi kamen. Smatramo da su prijavljena lica znala i morala znati da se radi o neadekvatnom kamenu, da su svjesno i sa namjerom da sebi ili drugome pribave materijalnu korist iskoristili svoje službene položaje i uticali na donošenje odluke o izboru kamena čime su pričinili i štetu Prijestonici, koja se manifestuje kroz sve izvršene i buduće rekonstrukcije Njegoševe ulice i kroz iznose koji su na ime naknade nematerijalne štete isplaćeni po osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Zbog toga Prijestonica Cetinje predlaže da Specijalno državno tužilaštvo Podgorica, kao nadležno državno tužilaštvo, protiv ovih, te eventualno i drugih lica, nakon izviđaja donese naredbu za sprovođenje istrage", zaključuje se u saopštenju Prijestonice Cetinje.