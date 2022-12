Vatrogasci i pripadnici Komunalne policije sa Žabljaka realizovali akciju spašavanja

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

Vatrogasci i pripadnici Komunalne policije sa Žabljaka, nakon prekjučerašnje, i danas su realizovali akciju spašavanja turista.

I ovog puta kod prevoja Sedlo, na putu Žabljak-Plužine, gdje su u nametima ostali zavijani dvoje ruskih i kineskih turista.

"Nakon što smo obaviješteni krenuli smo u tom pravcu terenskim automobilom. Vozili smo dok nas u daljem putovanju nijesu spriječili visoki nameti. Dalje smo se kretali pješke u pravcu dvoje vozila čija smo svijetla vidjeli u daljini. Kada smo stigli do njih zbog visokog snijega, vjetra i lapavice, jedino što smo mogli jeste da turiste dovedemo do našeg vozila i dalje do Žabljaka gdje turistički borave. Vozila su im ostala u nametima Durmitora", kažu vatrogasac Vuk Krivaćević i komunalni policajac Slavko Pavlović, prenosi Antena M.

Oni su dodali da su im turisti kazali da su jutros krenuli da obiđu Durmitor.

Koristili su navigaciju ali se nijesu informisali o stanju na putu.

"Spasioci su insistirali da nadležni preduzmu mjere, da se oni koji namjeravaju putovati ovim putem obavijeste o problemima do kojih može doći", zaključuje Antena M.