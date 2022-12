Predsjednik Opštine Tuzi, Nik Đeljošaj, u reagovanju na saopštenje Sudskog savjeta poručio je da oni treba da riješe problem nedoličnog ponašanja sutkinje, Ivane Becić, i obezbijede pravično suđenje, prenose Vijesti

"Sudski savjet umjesto da provjeri nedolično ponašanje jedne sutkinje, paušalno napada to što sam javno i argumentovano iznio ocjenu njenog ponašanja", navodi se u saopštenju Đeljošaja.

Đelošaj je poručio da je Becić je na ročištu rekla da je prošlo godinu i po od počinjenog krivičnog djela, prenose Vijesti.

"Histerisala je i udarala šakom o sto jer sam nešto upitao advokata na albanskom jeziku. Prijetila je pritvorom. Pozvala je jednog novinara i dala mu informacije iz postupka i to samo one koje su joj odgovarale da dâ. Time je “izmanipulisala” novinara dovevši ga u situaciju da on raspolaže samo dijelom informacija", saopštio je Đeljošaj.

Ali je, kako navodi, i otkrila trag.

"Zaboravila“ je da mu kaže da je sudija u postupku promijenjen i da je do odlaganja ročišta došlo zbog nedolaska tužioca jer pozivi nisu uredno dostavljeni", kaže Đeljošaj.

Ističe da to nije ponašanje dostojno sudije.

Poručuje da svako može da pogriješi, ali je grešku potrebno ustanoviti i priznati.

"Tek onda mogu biti otklonjene ili umanjene njene posljedice. Prikrivanje greške nije rješenje. Naprotiv", kazao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima Sudski savjet treba da počisti u svojem dvorištu, odnosno da riješi problem nedoličnog ponašanja sutkinje i obezbijedi pravično suđenje, a ne proces koji ostavlja utisak političkog i to aspekta nacionalne diskriminacije.

"Svojevremeno sam priveden na sud s krivičnom prijavom zbog blokade saobraćaja. Od tada, već tri godine, različite političke grupacije protestujući blokiraju puteve u različitim djelovima Crne Gore. Npr. na Dan Evrope je blokiran put ka Cetinju, a prije nekoliko mjeseci međunarodni putni pravac kod Aerodroma „Podgorica“. Na te blokade nije bilo reakcije", navodi Đeljošaj.

Upitao je zašto se na neke blokade reagovalo, a na neke ne?

Dodaje da ako na to pitanje nema odgovora da li je onda utemeljen njegov utisak da je u toj situaciji riječ o nacionalnoj diskriminaciji?

"Pitanje za Sudski savjet je: Da li je sutkinja o kojoj je ovdje riječ imala do sada slične ispade onima koje je ispoljila na mojem ročištu? Ozbiljna institucija bi time morala da se pozabavi i da zatim objavi nalaze. To je dužnost i obaveza prema građanima. To je minimum profesionalnog uzusa i ljudskog dostojanstva", kazao je Đeljošaj.

Upitao je kako da javnost ima povjerenja u instituciju koja ne daje odgovore na pitanja koja je on ovdje naveo?

Poručuje da je dug put do toliko željene pravne države, prenose Vijesti.

Na tom putu je, kako kaže, velika prepreka svaki sudija koji se ponaša neprofesionalno i nečasno.

"Na tom putu je jedini magistralni pravac onaj na kojem pravosuđe sa sebe spira ljagu nanijetu namještenim suđenjima i drugim krivičnim djelima zbog kojih odgovaraju neki od ranijih njegovih čelnika. Na tom putu je uslov napretka nulta tolerancija na nacionalnu i bilo koju drugu diskriminaciju ili pristrasnost ili makar argumentovano i efikasno otklanjanje sumnji i percepcije diskriminacije i pristrasnosti", ističe Đeljošaj.

Navodi da paušalne kvalifikacije date s zevsovske visine korak su u suprotnom smjeru.

Ali, kako dodaje, ljudski je griješiti.

Ističe da nije mudro ni dobro greške skrivati i ponavljati.

"Ja sam kao odgovoran političar spreman i dužan da učinim sve što je u mojoj moći da pomognem Sudskom savjetu da greške o kojima je ovdje riječ otkloni. Siguran sam da u pravosuđu većinom rade profesionalci i ljudi dostojni i kadri da se ponesu i sa "mangupima u svojim redovima“. Na raspolaganju sam za svaku informaciju koja će predstavljati korak u pravom smjeru – u smjeru ka daljoj profesionalizaciji i većoj odgovornosti sudija", zaključuje Đeljošaj.