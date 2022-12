Suđenje ljekarima Vladimiru Dimovu, Edinu Lameževiću i Miodragu Pavličiću, optuženima za nesavjesno liječenje pacijentkinje Danke Кomnenić (32) koja je preminula 18. marta 2016. godine, počelo je juče u Višem sudu u Podgorici, prenose Vijesti

Izvor: Yumama

Optuženi Miodrag Pavličić juče je pred sudijom Milenom Matović, kazao da žali za igubljenim životom Danke Komnenić, ali da nije kriv za smrtni ishod pacijentkinje nakon operacije. Dodao je da je tada asistirao hirurgu Vladimiru Dimovu.

"Ne osjećam se krivim, ali osjećam žal za izgubljenim životom. Često razmišljam o tome da li smo kao tim mogli da učinimo više za pokojnu Danku Komnenić”, izjavio je Pavličić.

Dodao je da je Komnenić bila njegov pacijent i da joj je zbog činjenice da je bila u drugom stanju predložio operaciju nakon porođaja što je i učinjeno.

"Nisam je od tada gledao do dana kada su me pozvali u operacionu salu da asistiram doktoru Dimovu na prvoj laproskopskoj operaciji odstranjivanja slezine kod nas. Operacija je trajala dugo, ali je prošla bez problema. To je bio glavni događaj tog dana u Crnoj Gori", naveo je okrivljeni Pavličić.

Dodao je da je doktor Dimov učinio sve što je trebalo u ovom slučaju i da je krajnji ishod skup nesretnih okolnosti, pišu Vijesti.

On je odgovarajući na pitanja tužiteljke Danke Ivanović Đerić kazao da je tokom operacije komentarisana mogućnost vakcinacije nakon hiruškog zahvata koja tada zakonom nije bila obavezna. Na pitanje punomoćnika porodice pokojne Komnenić, advokata Miloša Vuksanovića, okrivljeni je rekao da vakcinacija ne predstavlja apsolutnu zaštitu pacijenta nakon operacije slezine, ali može da umanji smrtni ishod.

Pojasnio je da pacijente koji nemaju slezinu vrebaju mnoge druge opasnosti, te da period u kome akceorna slezina treba da preuzme ulogu slezine je rizičan za pacijenta i vakcinacija ne može ukloniti taj rizik od infekcije ali može umanjiti smrtni ishod. Iz spisa predmeta, kazao je Pavliić da je saznao da je porodica pokojne Komnenić podigla medicinsku dokumentaciju i otpusnu listu tek nakon njene smrti, te da to govori o suodgovornosti porodice prema zdravlju sada pokojne pacijentkinje.

Advokat Vuksanović je prigovorio iskazu optuženog Pavličića, jer odgovornost za smrt Komnenić želi da prebaci njenoj porodici. Okrivljeni Pavličić je kazao da nema nijedan razlog da prenese odgovornost na porodicu pokojne Komnenić.

Prema navodima optužnice, ljekari su propustili da pokojnoj Komnenić nalože da primi obaveznu vakcinu nakon hirurškog odstranjivanja slezine. Optužnicom je predstavljeno da je kod sada, pokojne pacijentkinje, prilikom ljekarskog pregleda konstatovana cista na slezini. Posle konsultacije sa ljekarima, odlučeno je da se operiše nakon porođaja, prenose Vijesti.

U novembru 2015. godine, hirurg dr Vladimir Dimov, kome su u ovoj operaciji asistirali Lamežević i Pavličić, hiruškim putem, osim ciste uklonio je i slezinu.

Operacija je urađena lakroskopskom metodom. Kako se navodi u optužnici, oni su propustili da odmah nakon operacije, što su bili obavezni po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, da daju vakcinu pacijentkinji, jer u slučaju potpunog uklanjanja slezine, obavezna je imunizacija pacijenta. Vakcina, koja se mora primiti najduže 14 dana poslije uklanjanja slezine, nikada nije data Danki Komnenić, niti je u otpusnoj listi navedeno da se pacijent mora imunizovati u roku od dvije nedjelje.