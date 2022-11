U mjestu Rogami, došlo je do saobraćajne nesreće kada je vozilo koje je prelazilo preko mosta zbog jake bujice rijeke zvrašilo u vodi.

Prema saznanjima Portala Standard dva vozila su pokušala da pređu most na omanjoj rijeci Širolija, koja se nalazi isod Duklje, ali je vozač prvog automobila odustao od prelaska jer je rijeka bila previše nabujala i poplavila most, međutim vozač drugog automobila je odlučio da ipak pokuša da pređe. Kad je bio na sredini mosta jaka vodena bujica je prevrnula vozilo koje je završilo u rijeci. Pomenuti most inače prema navodima mještana nije za saobraćaj kad je vodostaj rijeke ovoliko velik.