Tuča između dječaka desila se u Oš: ,,Milan Vukotić" u Golubovcima, kada je dječak iz osmog razreda napao godinu starijeg dječaka i udario ga.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Direktorica OŠ "Milan Vukotić" Sonja Bjelobrković kazala je za "Dan" da je dječak devetog razreda, koji je napadnut, prijavio školi incident, a njegovi roditelji slučaj su prijavili policiji. Bjelobrković ističe da je policija saslušala učenike i da su preduzeli sve mjere da ispitaju šta se dogodilo.

– Nakon verbalnog sukoba i prijetnji između dva učenika, koji je trajao izvjesno vrijeme, došlo je do incidenta i udaranja. Kako su nam učenici ispričali, na parkingu u blizini škole u vrijeme trajanja nastave, oko 10 časova, učenik devetog razreda je dok su prolazila dva dječaka jednom od njih opsovao majku, što je dovelo do napada i nekoliko udaraca. Učenik koji je dobio udarce došao je u školu vidno uznemiren i preplašen. Tražio je da ode kući kako bi se smirio. Njegovi roditelji su ga odveli u Urgentni zbog crvenila i blažih povreda i slučaj prijavili policiji. Iako se nagađalo da su ga napala tri đaka, inspektori su utvrdili da se radilo o jednom počiniocu. Poslije toga su nam se obratila i dva učenika koja su učestvovala u incidentu. Jedan koji je udarao dječaka i drugi koji je to gledao. Kako smo saznali, učenik je krenuo da se tuče jer mu je opsovao majku koja je preminula. Djeca su nam rekla da je stariji učenik, koji je inače imao primjereno vladanje, ranije prijetio čekićem dječaku koji ga je udarao, dok mu je ovaj drugi odgovarao da se ne plaši. Policija ih je saslušala i pregledala snimke sa škole i maloprodajnog objekta gdje se desila tuča – ističe Bjelobrković, prenosi Dan.

Ona navodi da su učenici već sankcionisani ukorom direktora, kako bi se spriječile teže posledice.

– Dvojica učenika su kažnjena zbog incidenta. Oni su i ranije imali veliki broj neopravdanih časova i izrečena im je sankcija ukor direktora. Obavili smo nekoliko radionica u vezi vršnjačkog nasilja i preduzimamo korake da se ovakve stvari više ne ponavljaju. Počelo je sa verbalnim uvredama i psovkama, da bi dječak na kraju pretrpio nasilje. Kaznili smo dva učenika koji su napali dječaka i nadamo se da će se na tome završiti. Zavod za školstvo nam je tražio da dostavimo podatke o formiranju školskih timova za vršnjačko nasilje – kaže Bjelobrković.

Zavod za školstvo Crne Gore zatražio je od direktora svih osnovnih i srednjih škola da dostave podatke o formiranju školskih timova za prevenciju i zaštitu učenika od nasilja i vandalizma, kao i izvještaje o aktivnostima sprovedenim u prvom tromjesečju, saznaje Dan.

Dopisom koji je upućen školama, v.d. direktora Zavoda za školstvo Zoja Bojanić Lalović podsjetila je rukovodioce na obaveze koje imaju po osnovu Programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja i vandalizma u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori sa akcionim planom.

Prema tom dokumentu, koji je usvojila Vlada, obavezni su da na početku svake školske godine formiraju timove i da na kraju svakog klasifikacionog perioda Zavodu dostave izvještaje o aktivnostima i preduzetim mjerama u prevenciji i slučajevima nasilja.