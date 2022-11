Advokat Zoran Piperović, pravni zastupnik Dušanke Jeknić je kazao da nije gledao sličnu ,,skalameriju".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Osnovni sud u Podgorici odbio je u petak tužbu bivše ambasadorke Dušanke Jeknić protiv bivšeg premijera Zdravka Krivokapića i nekadašnjeg ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića, za pretrpljene duševne bolove zbog povrede prava ličnosti", prenose Vijesti.

Njen pravni zastupnik, advokat Zoran Piperović, to je potvrdio "Vijestima", najavljujući žalbu na prvostepenu presudu.

Jeknić je tužbom tražila da se Krivokapić i Radulović zbog povrede njenih prava obavežu da joj isplate 50.000 eura.

Komentarišući prvostepenu odluku, Piperović je kazao da "sličnu skalameriju nije gledao".

"Naravno, nema šansi da po žalbi presuda ostane, jer je čak u obrazloženju određeni prostor dat Demokratskoj partiji socijalista (DPS) i Milu Đukanoviću, koje niko nije pominjao ni u jednom podnesku, i koji banuše u presudu. Čak piše i da je Đukanović politički protivnik tuženih", naveo je Piperović, saopštavaju Vijesti.

On je dodao da "čovjek treba da bude cijeli život u pravosuđu, pa da dočeka da pročita sličnu presudu".

"Cijelo njeno obrazloženje htio sam da objavim u nekom dnevnom listu, ali mi to moja vlastodavka nije dozvolila... Sad vidim da je šansa da dobijemo ovaj spor u prvostepenom postupku bila ravna nuli. Nema šanse da, nakon žalbe, presuda ostane. Još jedan kuriozitet je što se prvi put dešava da punomoćnik tuženog prvog reda (Krivokapića), nakon dobijanja presude vrijeđa tužilju na jednom portalu i pominje koliko će troškova postupka morati da plati. Preko 50 kolega, prevashodno mlađih, zvalo me i pitalo da li je moguće da to jedan kolega radi...", kazao je Piperović, prenose Vijesti.

Presudu je donijela sudija Katarina Peković.

Jeknić je bivše državne zvaničnike tužila zbog toga što su, kako je ranije rekao Piperović, u javnost više puta izlazili s ocjenama u kojima su je "bezobzirno difamirali" zbog načina na koji je, po njima, obavljala poslove ambasadora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Ona je na tu dužnost stupila u julu 2019. godine, a opozvana je krajem februara 2021, na predlog tadašnje Vlade.

Istovremeno, Vlada je opozvala još sedam ambasadora - Veru Kuliš, Sanju Vlahović, Miodraga Vlahovića, Tarzana Miloševića, Darka Pajovića, Obrada Miša Stanišića i Budimira Šegrta.

Vlada je tražila njihov opoziv tvrdeći da su razlozi za to političko agitovanje neprimjereno diplomatskoj funkciji i sumnja da su neki od njih služili privatnim ili interesima raznih grupa ili pojedinaca.

Jeknić je trenutno zaposlena u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP), koje je, po zahtjevu Upravne inspekcije, vratilo u puni radni odnos, rasporedivši je u Generalni direktorat za multilateralne i međunarodno-pravne poslove.

Ona je u radnom odnosu u MVP-u od 2003.

,,Bila jedna od optuženih u "duvanskoj aferi" u Italiji, ali je sud u Bariju, zajedno s ostalim crnogorskim državljanima, oslobodio početkom 2019. optužbi za šverc", pišu Vijesti.