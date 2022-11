Protiv B.B. (42) iz Podgorice podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je prevario rusku državljanku za 45. 820 eura.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeli krivičnu prijavu protiv B.B. (42) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prevara na štetu N.A. (52) državljanke Rusije”, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

B. B. je dodavanjem po tri cifre na navedene iznose na prznanicama, kako se sumnja, izvršio to krivično djelo.

“B.B je, kako se sumnja, od kraja 2021. do sredine 2022. godine, lažnim prikazivanjem, doveo u zabludu oštećenu N.A., tako što je vršio uplate za njen račun i potrebe koje su bile u iznosima od dva do 20 eura, da bi joj neposredno nakon odrađenih uplata dostavljao na uvid prepravljene, a na kojima je ispred uplaćenih iznosa dopisivao po tri cifre, nakon čega mu je oštećena isplaćivala iznose koje joj je prikazivao”, pojasnili su iz UP.

B.B je na ovaj način nanio štetu N.A. u iznosu od 45.820 eura.