Optuženi Marko Miljković na suđenju je kazao da ne postoji nikakav dokaz niti obdukcioni zapisnik.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

,,Miljković je, iznoseći odbranu, doveo u pitanje da su ovi ljudi uopšte mrtvi, prije svega jer njihova tijela nisu pronađena. Tužilaštvo ova ubistva, između ostalog, dokazuje porukama koje su Miljković i saradnici razmenjivali putem aplikacije „skaj“, a u kojima su diskutovali u ubistvima i slali fotografije ubijenih ljudi", prenosi RTCG.

Miljković je istakao da „skaj“ poruke nisu zakoniti dokazi i nije želeo da se o njima izjašnjava.

„Za mene ‘skaj’ ne postoji“, rekao je optuženi, piše KRIK.

Kao i Belivuk prije dva dana, Miljković je svoju odbranu započeo govoreći o političkim vezama.

Tvrdio je da su njemu i ostalima optužnicu smjestili predstavnici države, sa kojima su ranije sarađivali. Njih je Miljković nazvao svojim "podstrekačima“.

,,Kada se dogodilo ubistvo Lazara Vukićevića, Belivuk i Miljković nijesu bili u zemlji što je Miljković istakao u svojoj odbrani. Kako tvrdi tužilaštvo, oni su bili u Crnoj Gori, ali su davali naredbe i bodrili članove grupe da što više muče Vukićevića i tražili da im prenose detalje mučenja", piše RTCG.

"Zakon fizike kaže da ne može da se bude na dva mjesta u isto vrijeme. Kako smo uspjeli u isto vrijeme da izvršimo ubistva u Crnoj Gori i da ubijemo Vukićevića", pita se on.

Miljković je rekao da nije odgovoran ni za ubistvo kriminalca Milana Ljepoje iz čuvene grupe "Pink panteri".

"Kažu da smo Ljepoju ubili jer je on učestvovao u pokušaju ubistva (Radoja) Zvicera u Ukrajini. Ja sam pogledao optužnicu iz Ukrajine, i tamo zaista postoje dvojica iz Niša odakle je bio i Ljepoja, ali njega nema. Pa onda su rekli da smo htjeli da ga ubijemo jer je on htio da ubije nas. Koji je na kraju razlog, to što je učestvao u pokušaju ubistva Zvicera ili jer je htio da ubije nas", naveo je Miljković.

Podsjetimo, Miljkoviću i Belivuku ne sudi se samo u Beogradu, protiv njih je pokrenut postupak i u Podgorici.

Njih dvojicu crnogorski istražni organi terete za čvrste veze sa kotorskim "kavačkim klanom".