Lakićević tvrdi da mu je Čađenović podmetnuo DNK, ali nema dokaz, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Pročitan iskaz koji je optuženi dao pred SDT-om, u kojem je kazao da nisu tačni navodi da je član neke kriminalne organizacije.

U Višem sudu u Podgorici danas je nastavljeno je suđenje optuženima za ubistvo Baranina Jovana Klisića i ranjavanje Velizara Gardaševića.

Prema optužnici koju je podigao specijalni tužilac Saša Čađenović, okrivljeni Stefan M. Đukić je optužen da je prvog novembra 2019. kao saizvršilac počinio krivično djelo teško ubistvo, odnosno da je sa 15 hitaca ispaljenih iz automatske puške ubio Klisića i ranio Velizara Gardaševića, dok se njegova supruga, majka i polubrat – Danijela B. Mandić, Zorica Đ. Đurović, Vuk V. Lakićević, zatim Marko M. Vujadinović, Hasip B. Murić, Andrija B. Glavičanin i Bojan M. Vuksanović, optužuju za stvaranje kriminalne organizacije.

Glavičanin i Lakićević su optuženi za neodzvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, dok je Đukić takođe optužen za isto krivično djelo. Okrivljeni Đukić, Lakićević i Vujadinović su optuženi da su 20. avgusta 2019. godine, pokušali da ubiju Gardaševića u Baru, odnosno da su kao saizvršioci počinili krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Okrivljena Zorica Đurović, majka Stefana Đukića, koji je označen kao direktni izvršilac ubistva Klisića i optuženog Vuka Lakićevića, negirala je navode optužnice.

“Ova situacija u kojoj sam se našla je za mene potresna. Svaki put dobijem slom živaca kad pročitam optužnicu, a niisam je ni pročitala do kraja”, rekla je ona.

Optužena Đurović je pojasnila da novac koji joj je dao sin Vuk da uplati na račun je onaj koji je on htio da uštedi. Naglasila je da nije imala nikakve veće kredite kjoje je ona otkupila (zatvorila) većom sumom novca. Naglasila je da je suština da je on njoj dao 3000 eura da stavi na račun jerje on izgubio i ličnu kartu i pasoš i ključeve od stana. Dodala je da se tu ne radi o novcu za bilo koju kriminalnu organizaciju.

Okrivljenom Stefanu Đukiću i njegovoj supruzi se sudi u odsustvu.

Polubrat optuženog Đukića, Vuk Lakićević, je u sudu naveo da se ne sjeća ničeg što može biti vezano za predmetni događaj i da se to desilo prije tri ipo godine. On je naglasio više puta da nema veze sa ovim krivičnim djelom. Pojasnio je da se kocka i da je novac koji je dao svojoj majci da uplati na račun je od kocke a ne za kriminalnu organizaciju.

Na suđenju je pročitan njegov iskaz koji je on dao pred Specijalnim državnim tužilaštvom, u kojem je kazao da nisu tačni navodi da je član neke kriminalne organizacije.

“U vozilu 'reno' moj DNK je podmetnut. Podmetnuo ga je tužilac Saša Čađenović i Specijalno policijsko odjeljenje”, izjavio je on danas u sudu. Odgovarajući na pitanje suda, Lakićević je naveo da nema dokaza za to što je naveo o podmetanju DNK dokaza, navode Vijesti.

Optuženi Bojan Vuksanović je naveo da ne želi da kao i ostali odgovara na pitanja i da iznosi odbranu i izjasnio se da nije kriv.

Predsjednica spcijalnog vijeća sudija Vesna Kovačević je pročitala njegov iskaz dat pred Specijalnim tužilaštvom.

“Napravio sam grešku kada sam na molbu Lakićević Vuka to uradio, to što sam sa vozilom uradio...Ja sam na molbu Vuka, čisto da mu učinim uslugu, išao ispred njega nisam znao za šta je to… Vuk mi je kazao da nije ništa strašno”, rekao je u tom iskazu optuženi Vuksanović.

Optuženi Vuk Lakićević je pojasnio da mu je Vusanović "čistio put" zbog vozila koje je bilo neregistrovano a koje je trebao da registruje i da je morao da ide na sjever. Dodao je da nema vozačku i da ima dosta saobraćajnih kazni. Dodao je da to bilo oko mjesec ipo do tri mjeseca prije ubistva Klisića i ranjavanja Gardaševića.

Optuženi Marko Vujadinović je naveo da mu nije jasno otkud njega tužilaštvo svrstava u kriminalnu organizaciju.

“Uhapšen sam za drugon krivično djelo, dan prije ovog ubistva”, naveo je on.

Optuženi Hasip Murić je naveo da nije član ni jedne kriminalne grupe.

Optuženi Andrija Glavičačnin je takođe negirao krivicu. On je kazao da je drug sa optuženim Lakićevićem i da je sa njim komunicirao putem telefona a ne sa Stefanom Đukićem. Dodao je da tužilaštvo protiv njega nema dokaze i kao primjer za nelogičnost je naveo okolnosti u vezi automatske puške.

“Zašto bih ja kod 'Delta sitija' predavao nekome pušku i to gdje je dosta kamera i ljudi i skidao majicu”, naglasio je on.