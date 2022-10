Bjelopoljac Vehbo Čoković tvrdio je da sada pokojnoj maloljetnici A.V. (17) nije prodavao nikakvu drogu, pa ni tablete “ksalol”, prenose Vijesti.

To je kazao juče u Višem sudu u Bijelom Polju, pred kojim odgovara zbog krivičnog djela - neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Vlasnika diskoteke “Herc” optužnica tereti da je u periodu od 20. do 24. juna prošle godine, u bjelopoljskom naselju Rasovo, u prostoriji svog stambenog objekta maloljetnici neovlašćeno prodao “ksalol”.

”Ne daj Bože, niti sam izvršio to djelo, niti bih počinio bilo šta slično”, kazao je Čoković, dodajući da je zbog problema koje su danonoćno pravile u lokalu, A.V. i njenu drugaricu Anđelu Vesković morao da optusti već poslije tri dana, nakon što su kod njega došle negdje krajem maja ili početkom juna. Poslije tri dana sam lokal iznajmio šuraku mog sina Anelu Kujoviću, sa kojim je do tada bio suvlasnik, koji je sam preuzeo i lokal i njih da rade kod njega, a iz mog apartmana ih je preselio u staru kuću koju im je izdao sin mog brata Ramiza Čokovića”, kazao je Čoković, dodajući da su ga slagale da su obje punoljetne.

Rekao je da je Kujović počeo odmah da se zabavlja sa Anđelom i da su svaki drugi dan zbog nečeg išli za Podgoricu a da je često sa njima išao i Vidoje Šćekić, koji ih je i doveo u Bijelo Polje, iz Berana.

Jedne večeri, dok su stanovale kod njega, kaže da je čuo galamu i utrčao u sobu i vidio Anđelu kako Vidoju Šćekiću drži nož pod grlom, kada je spriječio da ne dođe do nekih posljedica.

”Zbog preglasne muzike kad se ‘svi urade’, morao sam da pozivam policiju i tada mi je Alen rekao: ‘Ti si prika špijun, prijavljuješ sve policiji’”, kazao je Čoković.

U društvu maloljetnice i Anđele Vesković, ispričao je, često je pored Alena Kovačevića, gledao Ajlana Balića, kako zajedno puše travu, a potom je gledao Ajlana kako nešto bijelo nožem “Rambo” drobi po stolu.

Što se tiče tableta “ksalol”, objasnio je da su ih često tražile od njega, zivkajući ga sa raznih brojeva ali da ih je odbijao.

Ispričao je da mu je sredinom juna, nekoliko tih tableta - koje pije zbog depresije, nestalo sa ladice pored kreveta.

”Tada je u sobu dolazila A.V. da traži da joj rasitnim neki novac. Ja sam kasnije primijetio da mi fali dio tableta, ali nisam prijavio krađu, jer nisam imao pojma da ‘ksalol’ spada u psihoaktivne supstance. One su mi često dosađivale, zovući me sa raznih ukradenih telefona, da im pozajmim tablete, ali sam ih odbijao”, kazao je on.

Rekao je i da su Vladu Drobnjaku ukrale telefon, a Mirsadu Višnjiću 100 eura, te da su isto to krale od više ljudi, među kojima su i neki iz Petnjice.

Nakon raskida, ključ od lokala mu je 17. juna Kujović vratio a 23. juna je čuo da se A.V. onesvijestila u lokalu “Matador” gdje su obje prešle da rade, a sjutradan u podne je začuo i vidio kola hitne pomoći kako dolaze na mjesto stanovanja u Rasovu.

Kazao je da mu sve smjestio Almer Mekić, direktor NVO “Euromost”, sa kojim par godina vodi rat preko instutucija, i “koji je na svom portalu objavio lažnu informaciju da su dvije maloljetnice iz Srbije predozirane u njegovom objektu”.

Naglasio je da ga je, nakon što je A.V. prebačena u KCCG pozvala Anđela i ucjenjivala riječima: “Ako hoćeš nešto da me častiš, ako nećeš sve ću svaliti na tebe”.

Uhapšen u maju 2022.

Čoković je uhapšen u maju 2022. godine.

Lisice na ruke stavljene su mu nakon što je bjelopoljsko Više tužilaštvo 19. marta naložilo ekshumaciju tijela sedamnaestogodišnje Cetinjanke, koja je preminula 18. februara, nakon osam mjeseci liječenja od, kako se sumnja, predoziranja drogom.