Dva hapšenja su tek početak opsežne međunarodne akcije.

Izvor: Uprava policije/Twitter

Uokviru velike akcije sprječavanja krijumčarena cigareta, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su juče Dalibora Brnovića, izvršnog direktora firme ,,Brnović trans“ i šefa Komisije za uništavanje cigareta Uprave prihoda i carina Elvira Adrovića. Njih dvojica se sumnjiče da su dio veće grupe, u kojoj su neki državni službenici i kontroverzni biznismeni, koja je u dužem periodu organizovala nelegalnu preprodaju cigareta svojevremeno zaplijenjenih u Slobodnoj zoni Luke Bar.

Dva hapšenja su tek početak opsežne međunarodne akcije.Mreža upletenih u ovaj ilegalni posao vrijedan više miliona eura je prilično razgranata. Podaci koje je prikupila Agencija za nacionalnu bezbjednost u saradnji sa partnerima iz Velike Britanije ukazuju da organizovani ilegalni transport zaplijenjenih cigareta traje duže i da su taj prljavi posao upleteni i oni koji bi trebalo da se bore protiv organizovanog kriminala, prenosi Pobjeda.

To znači da je kriminalna operacija izvođena uz kolaboraciju nekih visokih državnih funkcionera iz Uprave prihoda i carina, više kontroverznih biznismena iz Nikšića i uz asistenciju pojedinih policijaca iz Centra bezbjednosti Nikšić koji su obezbjeđivali dalji ,,reeksport“ cigareta za Bosnu i Hercegovinu.

Osim direktora UPC Rada Miloševića, u noći između petka i subote u svojstvu građanina su izjave dali i svih pet članova Komisije za uništavanje cigareta UPC, među njima i juče uhapšeni Adrović, kao i policajci koji su obezbjeđivali transport od skladišta ,,Zetatransa“ u Podgorici do Nikšića.

Prema informacijama Pobjede, izjavu u svojstvu građanina dao je i Ivan Ivanović, izvršni direktor Instituta za crnu metalurgiju iz Nikšića u čijim je prostorijama, u spalionici firme ,,M contruction“, obavljeno uništavanje cigareta. Do 2015. godine Ivanović je bio zamjenik izvršnog direktora kompanije ,,Neksan“, čiji je vlasnik Miodrag Daka Davidović.

Ta će činjenica biti od izuzetnog značaja u daljem toku istrage.

PREDSTAVA ZA JAVNOST I BOLNO BUĐENJE IZ SNA

Kao i u nekim ranijim slučajevima, pred kamerama su pozirali, osim direktora UPC Miloševića, i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, kao i ministar bez portfelja Zoran Miljanić.

Djelovalo je, makar u izvještajima na crnogorskim televizijama, kao još jedna uspješna marketinška akcija lidera i funkcionera Ure i Civisa koji zauzimaju važne državne funkcije: predstavili su se javnosti kao nepoklebljivi borci protiv šverca cigareta.

Vjerovatno da ni Milošević, kao ni Abazović i Miljanić, nijesu slutili da je čitava akcija njihove ,,borbe protiv organizovanog krijumčarena cigareta“ odavno sumnjiva međunarodnim partnerima i da je, makar ovaj posljednji ,,tranzit“, pod budnim nadzorom inostranih eksperata koji sarađuju sa ANB-om, prenosi Pobjeda.

Vrlo brzo je to saznao direktor Uprave prihoda i carina: prije nego što će Milošević sastaviti izvještaj „o još jednoj uspješnoj akciji“, stigao mu je u petak 30. septembra oko 22 sata poziv koji se ne odbija – iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Iako je nakon neprospavane noći zbog razgovora u prostorijama tužilaštva Rade Milošević tvrdio da je sve radio zakonito i da nije ni hapšen ni saslušavan, informacije koje su počele da se pojavljuju u medijima pokazale su sve razmjere jedne velike manipulacije.

Ispostavilo se da dokumentacija koju je direktor Uprave prihoda i carina prezentovao specijalnim tužiocima ne odgovara stvarnom stanju. Nedostajao je čitav šleper cigareta, u vrijednosti od oko – milion eura. I da sve bude interesantnije: šleper se izgubio, zajedno sa vozačem, na putu od skladišta ,,Zetatransa“ u Podgorici do Nikšića, iako je trebalo da bude pod policijskom pratnjom kako zakon nalaže i uz nadzor Komisije za uništavanje cigareta Uprave prihoda i carina.

Uz sve to, akcija spaljivanja cigareta koja je obavljena u peći firme ,,M construcion“, prema nalazima međunarodnih eksperata, morala je da traje – ne samo nekoliko sati – već nekoliko dana ako je zaista uništavan kontigent od 1.000 paketa zaplijenjenih cigareta.

Kada se, nakon tridetak sati, kamion našao na lokaciji Velje brdo, Milošević i Abazović su pomislili da je stvar okončana uspješno po njih i da će sav teret ponijeti na svojim plećima ponijeti ,,neodgovorni pojedinci“, zato je premijer u tehničkom mandatu povikao da ruka pravde neće stati i da neće biti ,,ni po babu ni po stričevima“, prenosi Pobjeda.

I nakon 48 sati Milošević i Abazović nijesu razumjeli da je puštanje direktora Uprave prihoda i carina bila neka vrsta vješto postavljene zamke: ANB i SDT, uz koordinaciju stranih partnera, prethodno su tajno ubacili u kontigent cigareta GPS lokatore, a ,,operacija spaljivanja“ je istovremeno praćena od agenata na terenu.

Ispostaviće se, nakon hapšenja vozača Brnovića i službenika UPC Adrovića, da je organizacija krađe zaplijenjenih cigareta bila izvedena uz nečiji ,,amin sa vrha“.

,,POGREŠNO SKRETANJE“

Zvanična verzija Rada Miloševića ,,o neinformisanosti“ o kamionu i vozaču koji je ,,skrenuo vrijedan tovar“ – teško može da pije vodu. Upravo je direktor Uprave carina odobrio odluku kojom se preduzeću ,,Brnović trans“ daje dozvola za transport cigareta iz skladišta u ,,Zetatransu“.

Zašto baš tom prevozniku? Prema podacima našeg lista, preduzeće ,,Brnović trans“ jeste registrovano za drumski prevoz, ali nije velika firma, čak nijesu ni predali bilanse za 2021. godinu. Na kraju 2020. godine imali su, zvanično, registrovani prihod od – 340 eura, gubitak u iznosu od 5.449 eura, uz negativan kapital od 11.034 eura, saznaje Pobjeda.

Direktor Uprave prihoda i carina Milošević moraće da objasni zbog čega je, pored toliko velikih kompanija, baš toj firmi povjerio važan zadatak – transport zaplijenjene robe.

Još je teže objasniti kako službenici koji su pratili tovar nijesu primijetili da od dva šlepera koji su se kretali od Podgorice do Nikišića – nedostaje jedan kamion, odnosno pola kontigenta?!

Prema proceduri koja važi u skladištu ,,Zetatransa“, svako vozilo koje ide na javno skladište mora da ima putni nalog ili tovarni list i u njemu se bilježi registracija vozila, firma i ostali bitni identifikacioni podaci, kao i krajnja destinacija i ime vozača.

Uprava prihoda i carina, shodno vlastitim protokolima, mora da precizno definiše vrijeme polaska i planirano vrijeme dolaska i u slučaju da kamiona nema na destinaciji, odmah se alarmiraju sve službe i pravi potraga.

Ništa od toga nije preduzeto, a time se otvara još neprijatnih pitanja: da li su transport, kako je naznačeno, pratili članovi Komisije UPC za uništavanje cigareta i da li je u poslu, kako je zakonom određeno, učestvovala policija radi obezbjeđenja transporta?, prenosi Pobjeda.

Da su poštovane procedure i protokoli, znalo bi se u svakom trebutku gdje je kamion i ne bi mogao tek tako da se ,,izgubi iz vida“. I ne bi mogla akcija spaljivanja ni da počne, bez kompletne dospjele količine koju je trebalo da zvanično konstatuje juče uhapšeni službenik UPC Adrović, inače predsjednik Komisije za uništavanje cigareta koju je imenovao upravo Rade Milošević.

Još je poraznija improvizovana potraga za kamionom, nakon što su istražitelji otkrili Miloševiću da nedostaje milion eura vrijedne robe. Kako je moguće da punih 30 sati nijesu mogli da lociraju , a kamion se nalazio na mjestu koje je i sjedište firme ,,Brnović trans“ – Velje brdo BB?!

Teško je povjerovati da je vozač ,,pogrešno skrenuo“ i umjesto ka Nikšiću krenuo ka sopstvenom imanju. Ovi podaci, bez mnogo dileme, otvaraju sumnju da je kamion tajno i upućen ka Veljem brdu, da je izvršena operacija zataškavanja i da je javno spaljivanje bilo samo maska da bi se, nekog narednog dana, kamion sa cigaretama uputio švercerskim uhodanim kanalima ka – Bosni i Hercegovini.

REPETENTI

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja Uprave policije, uz saradnju sa obevještajcima, sklapaju kockice kompletne uigrane švercerske šeme, pa se tako očekuju nova hapšenja u Upravi prihoda i carina, ali i u lancu krijumčara čiji je plan bio da se domognu cigareta vrijednih gotovo milion eura.

Pitanje je, samo dokle će istraga stići i da li će rasplitanja ovog slučaja pomoći da se otkrije šema krijumčarenja.

Ovo nije prvi slučaj malverzacija sa cigaretama u koje su upleteni ljudi iz države. Pobjeda je u serijalu tekstova pisala o famoznom spaljivanju više hiljada paketa zaplijenjenih cigareta 30. juna u peći nekadašnje fabrike ,,Javorak“ u Nikšiću, saznaje Pobjeda.

Prvi put to je obavljeno mimo očiju javnosti, a zvanično je spaljeno oko 1.200 paketa zaplijenjenih cigareta, što odgovara količini od jednog šlepera. Spaljivanje je trajalo nekoliko sati ikao su u melonoj peći za to vrijeme nije moglo uništiti više od 200 paketa. Kada je Pobjeda objavila tekst, uslijhedila je žestoka reakcija Uprave carina i najavljivala se – tužba.

Pokazaće se da je to bilo samo zastrašivanje medija, jer se podaci nijesu mogli sakriti. Potom je Uprava prihoda i carina organizovala javno spaljivanje cigareta, uz prisustvo novinara. Ispostavilo se, međutim, kako je Pobjeda saznala, da velika akcija zapljene cigareta u Luci Bar je u stvatri bila kamuflaža: cigarete koje su zaplijenjene bile su prethodno uredno ocarinjene i otpremljene kao reeksport za Srbiju. No, srpska carina je otkrila prevaru i vratila kontigent (tri šlepera – oko 4.000 paketa) za Crnu Goru. Nekoliko dana kasnije, Rade Milošević i Dritan Abazović su se dičili ,,najvećom zapljenom cigareta u istoriji“…

Te cigarete kasnije su spaljene opet u peći kompanije ,,Mi Rai“ i opet za nekoliko sati iako je za takvu operaciju trebalo najmanje pet dana.

Nije baš sjajno prošla ni famozna zapljena cigareta kompanije ,,Kozd“, jer se ispostavilo da su to ilegalne cigarete biznismena Zdravka Kosanovića. Premijer Abazović je poslije nijekao da zna vlasnika, da bi po društvenim mrežama osvanule fotografije Abazovića i Kosanovića u prijateljskim zagrljajima, uz prisustvo Miodraga Dake Davidovića.

Ovo posljednje paljenje obavljeno je u prostorijama firme čiji je direktor Ivan Ivanović, bliski Davidovićem prijatelj. Možda je slučajnost: Ivanović je rođeni brat nikšićke tužiteljke Ane Doderović koja je, početkom 2021. godine, volšebno propustila da procesuira Stevana Simijanovića, američko-srpskog špijuna. Upravo je Simijanović, o čemu je pisala Pobjeda, bio o trošku Ure gost u Podgorici i upravo je Simijanović svojevremeno povezao Dritana Abazovića, tada potpredsjednika Vlade Zdravka Krivokapića i kontroverznog bisnismena Daku Davidovića. Slučajnosti, splet okolnosti, iznenadna poznanstva bez kristoljublja?

Klupko se odmotava?

Konjević: Prisustvo Abazovića svakom medijskom „paljenju“ cigareta – izgleda da je bila „igra“ za političko pokroviteljstvo

-Medijsko „paljenje“ zaplijenjenih cigareta očigledno je samo bilo maska za kriminalne aktivnosti predstavnika Uprave prihoda i carina u sadejstvu sa drugim funkcionerima, državnim i partijskim, kao i jednom organizovanom kriminalnom grupom specijalizovanom po nalazima Uprave policije za šverc cigareta – kazao je za Pobjedu potpredsjednik Vlade u tehničkom mandatu i ministar odbrane Raško Konjević, koji je i šef Biroa za operativnu koordinaciju.

On ističe da „djeluje nestvarno da se kontingent za uništavanje ,,zagubi“ na putu od Podgorice do Nikšića, a da to niko ne prijavi, kao da je šleper, koji je trebalo da bude pod pratnjom policije, igla koja se zagubila negdje oko Veljeg brda, a da to niko ne primijeti“.

Vjerovatno su slične „operacije“ radili nakon svakog medijskog „paljenja“ cigareta samo što ih je ovaj put spriječila aktivnost Agencije za nacionalnu bezbjednost i Specijalnog državnog tužilaštva o čijim detaljima izgleda nijesu bili obaviješteni – kategoričan je Konjević.

Poručuje da je Rade Milošević, kao direktor Uprave prihoda i carina, morao znati sve detalje oko transporta i uništavanja robe.

"Birao je ili mogao da utiče na ljude koji su bili uključeni u ove aktivnosti, a prisustvo predsjednika Vlade Dritana Abazovića na svakom medijskom performansu samo je izgleda bila „igra“ za političko pokroviteljstvo ovim aktivnostima. Sada ne čude neki kontakti koji su opisivani kao privatni, ali otvaranjem ove afere jasne su sumnje da se radilo o drugoj vrsti kontakta koja ima nedozvoljeni sadržaj", uvjeren je potpredsjednik Vlade u tehničkom mandatu.

Najavio je da će na sjednici Biroa za operativnu koordinaciju, koju je zakazao za petak, tražiti da se stvari dovedu do kraja, i u ovom i u svakom drugom slučaju.

"Danas je svima jasnije zašto je predsjednik Vlade insistirao da za generalnog inspektora ANB dođe osoba sa kriminogenom istorijom, osuđivan za teška krivična djela, njegov lični prijatelj, jer se željela uspostaviti kontrola nad ANB kako bi nelegalne aktivnosti mogle lakše da se sprovode. Istovremeno, medijskom bukom po principu „držite lopova“ jasna je sumnja da je uspostavljen kontakt sa jednom OKG iz „SOCTA 2021“ koja je registrovana u tom dokumentu da se bavi nelegalnim prometom cigareta. I Rade Milošević i Dritan Abazović imali su kontakte sa registrovanim članovima te grupe", kazao je Konjević.

Ova afera, poručuje on, ne smije, kao ni druge, ostati nerasvijetljena do kraja.

"Ne smije se desiti da se ne utvrde svi detalji. Dovoljno je što je ostalo nejasno ko je iz državne administracije poklonio predsjedniku Vlade kriptovani telefon i što će državnom funkcioneru takav telefon koji su najčešće koristili samo visokorangirani kriminalci. Neki podaci bi mogli da ukažu da mu ga je dao upravo jedan od njegovih visokih partijsko-državnih funkcionera", rekao je sagovornik Pobjede.

Ova afera, dodaje, ne smije da se završi kao ona o „21 milionu“ kada je, kako kaže, „premijer nakon medijskog ‘silovanja’ sa tom pričom naprasno zaboravio ko mu je nudio novac“.

"Kao i ona o saradnkiku BIA Stevanu Simijanoviću koji je nakon hapšenja od strane jednog tužioca u Nikšiću pušten i napustio teritoriju Crne Gore, a imao je tajne kontakte sa Abazovićem i više funkcionera Ure", podsjeća Konjević.

Premijer se, podsjeća on, svojski trudio da kriminalizuje svoje političke protivnike po principu „optužujem, ali nemam dokaze“.

"I kako to obično biva, iza toga bio je sklon, izgleda, da sam bude dio nedozvoljenih aktivnosti sa elementima i organizovanog kriminala. Zbog toga je nužna efikasna reakcija nadležnih organa. Ova afera dodatno produbljuje političku krizu što je samo potvrda da je vraćanje mandata građanima i održavanje izbora jedino odgovorno rješenje", istakao je Konjević.

U petak sjednica BOK-a zbog šverca cigareta

Predsjednik Biroa za operativnu koordinaciju (BOK) i potpredsjednik Vlade u tehničkom mandatu Raško Konjević sazvao je za petak sjednicu tog tijela zbog aktuelne teme šverca cigareta.

Biro za operativnu koordinaciju čine: direktor ANB-a, direktor Uprave policije, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, načelnik Odjeljenja za vojno obavještajne i bezbjednosne poslove Ministarstva odbrane, generalni direktor Direktorata za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor Ministarstva unutrašnjih poslova i sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Abazović sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost, pozvan i Novović

Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović sazvao je za danas sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Kako navode iz Vlade, na sjednicu je pozvan i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

Vijeće za nacionalnu bezbjednost, pored predsjednika Vijeća Abazovića, čine: potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku i ministar odbrane Raško Konjević, ministar pravde Marko Kovač, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, ministar finansija Aleksandar Damjanović, ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić, vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Savo Kentera, predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore Milan Knežević i zamjenik predsjednika ovog odbora Mevludin Nuhodžić, prenosi Pobjeda.

Nakon sjednice planirana je izjava za medije predsjednika tog tijela Dritana Abazovića.

Medojević: Abazović od koordinatora službi bezbjednosti do komunikatora sa škaljarskim klanom

Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević ocijenio je da je motiv odlazećeg premijera Dritana Abazovića da ostane premijer, kao i da je javnost prethodnih dana mogla da vidi zbog čega mu je to važno.

"On je od koordinatora službi bezbjednosti došao do komunikatora sa škaljarskim klanom", kazao je Medojević na konferenciji za medije.

Ocijenio je da posljednji šverc cigareta nije mogao da se odigra bez znanja Abazovića i direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića.

"Jer ako dva kamiona pođu, dva velika šlepera iz Podgorice do Nikšića i u Nikšić stigne samo jedan, nemoguće je da se predsjednik Vlade i direktor carine ne zapitaju đe je drugi kamion", rekao je Medojević.

Kazao je i da je hapšenje rezultat stvarnog faktora koji želi da prekine šverc.

DPS: Krijumčarenje imalo zeleno svjetlo predsjednika Vlade

Iz Demokratske partije socijalista ocijenili su da je neupitno da je „krijumčarenje, zamaskirano populističkim predstavama spaljivanja cigareta“ imalo zeleno svijetlo odlazećeg premijera Dritana Abazovića, prenosi Pobjeda.

Takve okolnosti, dodali su, bacaju svjetlo na njegove pokušaje da sebe i svoju partiju prikaže kao nepokolebljive borce protiv kriminala i šverca.

"Lažni Robin Hud, intimus visokog funkcionera BIA i glavnog operativca ruskih službi na Balkanu, sa „druženja“ u Foči i na Zlatiboru, brat Abaz i njegova švercerska družina, ovaj put su se zaigrali. Njihov plan da im nadležna Uprava „oduzme“ robu, da lažira njeno spaljivanje, a da je zapravo prodaju i podijele plijen, da bi je na kraju, još jednom naplatili tužbom protiv države (jer naravno roba nije trebalo ni da im se oduzima) ovaj put je osujećen", istakli su.