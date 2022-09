Imao je mnogo imena, bezbroj laznih pasoša i dokumenata. Na desetine puta hapšen i osuđivan, pa je godine proveo u najpoznatiim evropskim zatvorima, a najteže mu je pao upravo naš zatvor.

On je Rajko Čaušević. Za sebe kaze da je prvi crnogorski lopov džentlmen, priznajući da je decenijama pljačkao po Evropi i time obezbijedio sebi luksuzan život. Javno je priznao da je idejni vođa i tvorac poznate pljačkaške bande "Pink panteri". Interpol je ovu grupu nazivao "umjetnička družina", a on je za Kurir televiziju otvorio dušu.

- Dugo je evropska policija tražila ko su ta dvojica ljudi Sine i Mile. Svi smo se mi među sobom zvali Sine i Mile tako da nisu mogli da nam uđu u trag nikako. Imali smo neke naše žargone i posebne riječi, pa je tu bilo recimo "Dde si ti?". "Evo me u šumi", što je značilo da je u ilegali, stanu ili se negdje drugo krije. Tako smo mi počeli da vodimo taj neki naš rat - rekao je Čaušević.

- To se sve samo po sebi razvijalo. Mi nikada nismo slutili da ćemo postati medijska atrakcija. Počelo je krađom običnih stvari, provalama u butike, ekskluzivne vile. Mada počeli smo odjednom sa onim što sam ja nekada radio u Njemačkoj. Uđete u radnju pozdravite radnika, zgrabite nešto i trk iz radnje. Veoma je važno bilo da budemo brzi sa nogama - rekao je Čaušević.

- To nije lako, ali vremenom čovjek dobija taj poseban adrenalin. Taj adrenalin su nam pružale i djevojke koje su bile sa nama tada. One su imale veoma važnu ulogu u našim životima. Šta bismo mi bili bez naših žena. Ja bre imam četiri žene i šestoro djece koji su rođeni u Evropi - rekao je Čaušević.

- Nekoliko puta sam imao skoro milion svog kapitala. To nestane brzo. Bio je jedan momenat kada smo Papak, ja i naši prijatelji radili po 2 do 3 zlatare za noć. Uradimo jednu i vidimo drugu pored i onda jedan uzvikne "sjutra nećemo moći kada vide komšije da je ova obijena, ima da se obezbijede". Pa tako onda i nju obijemo - rekao je Čaušević.

- Moj takozvani uspjeh je što sam govorio mnogo stranih jezika i imao pripremljene stanove. Danima i mjesecima sam bio tu, organizovao sve i imao kupce da bih odmah mogao to da realizujem. Mladići i djevojke koji su dolazili sa Balkana su imali sve spremno. Njihov posao je samo bio da u kratkom roku obave svoj posao i da ih ne interesuje ništa drugo. U trenutku kada sve to krene tačno se zna ko prvi ulazi, ko blokira vrata. Bio je to faktor iznenađenja. Meni je rekord 17 sekundi da obijemo i ispraznimo zlataru - rekao je Čaušević.

Osnivač "Pink Pantera" mahom nije htio da otkriva krupne zvjerke sa kojima je radio, ali je ipak izdvojio Duška Martinovića.