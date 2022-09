Vođa "škaljarskog klana" Jovan Vukotić, koji je sinoć ubijen naočigled dvogodišnje ćerkice i trudne supruge Maše M. u oktobru 2018. pred Drugim osnovnim sudom izjavio je da "zna ko mu radi o glavi".

Nekoliko mjeseci ranije, uhapšen je u turskom ljetovalištu Antalija zbog korišnjega falsifikovanog makedonskog pasoša na ime Georgi Andonov. Tokom suđenja koje je vođeno u Beogradu i tokom kog je Vukotić javno govorio, rekao je i da je mit da je on vođa škaljaraca.

"Stvoren je mit o nekakvom "škaljarskom klanu" i meni kao vođi. Nisam šef nikakvog klana, nisam šef čak ni svojoj ženi i djeci. Godinama mi podmeću lažne optužbe, iza kojih stoji kriminalna organizacija koja stoji iza brojnih krivičnih djela. Kruna svih krivičnih djela koja je ta organizacija počinila je ubistvo mog prijatelja, advokata Dragoslava Miše Ognjanovića!", prenosi Kurir.

Advokat Dragaoslav Ognjanović, podsjetimo, ubijen je 28. jula 2018. i njegove ubice do danas nisu pronađene.

Vukotić je tada, na javnom suđenju rekao da ljude s kojima ga povezuju i ne poznaje.

"Spajaju me s nekim imenima iz nekog "škaljarskog klana", ljudima koje ne poznajem i koji ni po društvenim niti po moralnim normama sa mnom ne bi mogli ni za sto da sjednu", rekao je tada Vukotić u Drugom osnovnom sudu, koji ga je osudio na 15 mjeseci zatvora.

On je tada priznao i da je koristio regularnu makedonsku putnu ispravu, na lažno ime i sa svojom fotografijom.

"Moj život je ugrožen, i to iz drugih razloga. Imao sam plavu potjernicu, odnosno plavi nadzor, koji su mi stavili pojedinci iz crnogorske policije, kanalima kako to već rade. Svaki put sam na graničnim prelazima zaustavljan, skidan do gole kože, zadržavan po šest sati. O tome gdje sam zaustavljan odmah je obaveštavano nekoliko funkcionera iz crnogorske policije, a oni su te informacije o mom kretanju prodavali kriminalnim grupama", rekao je Vukotić i objelodanio da je smrt uspio da izbjegne u jednoj evropskoj zemlji.

Inače, kako je Kurir pisao, Vukotić je u julu prošle godine napustio Kotor i tada mu se gubi svaki trag. U međuvremenu je u Crnoj Gori podignuta optužnica protiv vođe kavčana, Radoja Zvicera i njegovih saradnika, zbog sumnje da su planirali likvidaciju Vukotića.

Napadači su mu sinić, prema nezvaničnim informacijama, prišli na motoru."Kroz prozor ispalili su nekoliko hitaca i ubili ga, dok su mu u kolima bile trudna supruga i ćerkica", otkrio je izvor Kurira.