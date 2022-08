Pojavio se i snimak svjedoka masakra na Cetinju u kome je stradalo 11 ljudi, a ranjeno 6. Kako je rekao pucnjava je trajala gotovo sat vremena i da je ubica iz karabina opalio preko sto metaka.

Izvor: Kurir, Printscreen

„Čovjek je imao troje, četvoro djece, porodičan čovjek, ali mu je puk’o film. Kratakog je fitilja inače bio u životu. Cetinjanin, momak je iz poštene familije, sve jedan kroz jedan, ali ko zna koga je sve ubio“, kaže očevidac.

Evo kako je izbjegao metak:

"Ja mu kažem 'nemoj da ideš, stani pet minuta, to će da se zatiša'. Idem pored njega, kažem mu 'stani Vučko', a on mi kaže 'što si ti došao, ko te poslao'. I puf, ubi ga, ne znam gdje sam, ubi ga. I ja pored, ne znam gdje sam", objasnio je očevidac kako je Borilović ubio čovjeka, dok je on izbjegao smrt.

Navodi i da ubica nije imao materijalnih razloga za ubistva.

"Imaju para, lijepo rade, živi lijepo, ima kuću svoju. Sve ima, samo nema kefala", zaključio je očevidac.