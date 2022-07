Smail Tulja važio je za ozloglašenog ubicu, koji je široj javnosti bio poznat pod nadimkom "Kasapin iz Bronksa".

On je bio rođen u Plavu, 1940. godine, a njegovo pravo ime i prezime glasilo je Smajo Džurlić, koje će kasnije promijeniti zbog monstroznih zločina koje će počiniti. O njegovom djetinjstvu i selidbi iz Crne Gore i danas se malo zna.

UBISTVO MERI BIL

Amerikanka Meri Bil, koja je bila supruga pokojnog Smaila, ubijena je na stravičan način. Naime, ona je nestala 15. septembra 1990. godine u Njuroku, a pronađena je tri nedelje kasnije u najlonskim kesama za smeće. Prijavljeno je da je bila obezglavljena i raskomadana. Prema optužnici, on je ubio Meri čekićem udarajući je u glavu, nakon čega je nožem i testerom isjekao njeno tijelo.

Američki agenti od tada počeli su da tragaju i pokušavaju da identifikuju izvršioca svirepog zločina, ali on se vješto krio iza prezimena supruge, često je mijenjao adrese, a potom i države. Tako je u SAD evidentiran pod imenom Smail Džurlić, a to je prezime druge žene koju je kasnije izmasakrirao i čije su djelove tijela ispod praga dnevne sobe pronašli novi vlasnici stana prilikom useljenja.

Prema istrazi, ubica je im je otkinuo glave i šake da ne bi mogao da se utvrdi njihov identitet, a uz to povadio i unutrašnje organe.

Nakon ubistva u Njujorku, preselio se u Belgiju, gdje je navodno izvršio i seriju od 11 ubistava u jednom gradu. Zatim se seli u Albaniju gdje je nastavio da ubija. Prema optužnici, Tulja je sve žene, sa kojima je bio u vezi, ubijao iz strasti.

POVRATAK U CRNU GORU

Smail Tulja, za kojim je tada uveliko bila raspisana potjernica, vratio se u Crnu Goru krajem devedestih godina, i nastanio se u podgoričkom naselju Masline.

Ono što je bio veliki problem za inspektore je bio to što je on, kretajući se širom svijeta, često mijenjao lične karte i pasoše. Na jednom je imao prezime žene, a na drugom neko drugo. Uz to, on je mijenjao izgled tako da je iz inostranstva stigao sa dokumentima na kojima je bila njegova slika iz mladosti, na kojoj jedva da je proćelav. Potom je promijenio fotografije na ličnim ispravama, a u njegovoj poslednjoj ličnoj karti, koja je izdata u podgoričkom Centru bezbjednosti, fotografija je bez kose i sa naočarima.

Ipak, kasnije, uz pomoć ostalih podataka, kao i imena majke, djece i druge bliže rodbine utvrđeno je da je se radi o Smailu Tulji.

RADIO KAO TAKSISTA

Po dolasku u Podgoricu, on je živio naizmjenično u dvije kuće koje su se nalazile u Maslinama. Skoro da nije kontaktirao sa komšijama. Prema njihovim riječima, bio je čudan i mračan:

"Mi ga znamo kao Smaja. Vazda je odlazio rano i vraćao se kasno kući. Čudan je to čovjek. Osobenjak. Mračan do zla boga."

Ono što je bilo zaprepašćujuće za njegove komšije, ali i za sve Podgoričane je podatak da je Tulja radio kao taksista, a da niko nije ni posumnjao da je riječ o serijskom ubici. Prema riječima jednog muškarca koji se vozio sa njim, "Smajo" je bio ćutljiv i izrazito hladan:

"Nekoliko puta sam se vozio sa njim. Pitao bi me samo: "Dokle", kazao je tada za medije M.J. koji je živio u Maslinama i dodao:

"Jednom, sjećam se, pitam ga kako ide posao i može li se od taksiranja živjeti, a on me samo pogledao. Još se sjećam tog ledenog, jezivog pogleda. Nešto se u meni sledilo i nikada više nisam bio mušterija Smaja taksiste."

HAPŠENJE I SMRT

Crnogorska policija je u saradnji sa FBI uhapsila Smaila 2007. godine u Podgorici, koji se tada sumnjičio za seriju monstruoznih ubistava u SAD, Belgiji i Albaniji. On se u početku branio ćutanjem, a tokom suđenja odbacivao sve optužbe koje su mu bile stavljene na teret. Tulja je 2010. u podgoričkom Višem sudu zbog užasnog ubistva supruge Meri Bil bio osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

Godine 2012. njegovo zdravstveno stanje se naglo pogoršalo, pa mu je je odlukom Ministarstva pravde 6. februara 2012. godine prekinuto izdržavanje kazne. Nakon izlazka iz zatvora, Tulja je boravio u Plavu kod brata, gdje je nakon petnaestak dana i preminuo.