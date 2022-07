Crna Gora je od početka maja zaplijenila oko 150 hiljada paketa cigareta. Iz Uprave prihoda i carina kažu da se zaplijenjene cigarete čuvaju na tajnoj lokaciji, dok se ne odluči šta će biti s njima.

Izvor: Uprava policije/Twitter

Premijer smatra da ih treba prodati, međunarodni partneri poručuju da se cigarete moraju uništiti. Radna grupa traži rješenje, a konačnu odluku donijeće Vlada.

Cigarete koje su zaplijenjene u prethodnom periodu skladištene su na istom mjestu, poručuju iz Uprave prihoda i carina, ali ne otkrivaju kojem, prenosi RTCG.

"Cigarete se trenutno nalaze na sigurnoj lokaciji koja je pod nadzorom Uprave prihoda i carina. Takva odluka je donesena prije svega zbog toga što je to velika količina cigareta, oko 150 hiljada paketa je zaplijenjeno u posljednjih mjesec i po. Mislim da nijedna zemlja u Evropi nije za tako kratko vrijeme zaplijenila toliku količinu te vrste akcizne robe", kaže Radoje Mijušković iz Uprave prihoda i carina.

Velika zapljena stvorila je i veliku dilemu - šta raditi s cigaretama. Savjet je stigao iz britanske ambasade.

"Obezbijedili smo vašim vlastima savjetodavnu podršku i podijelili dobru praksu Ujedinjenog Kraljevstva o tome šta raditi sa zaplijenjenom robom u skladu s međunarodnim protokolima, a to je da se uništi zbog pitanja njenog kvaliteta, zdravstvenih standarda i prava intelektualne svojine", kaže britanska ambasadorka Karen Medoks.

Od prodaje zaplijenjenih cigareta, Crna Gora mogla bi zaraditi nekoliko desetina miliona eura. Zbog toga, odluka o njihovom uništavanju, za premijera Dritana Abazovića, nije jednostavna.

"Ako to bude 10, 20, 30 miliona, mislim da bi to bilo spektakularno, treba da znamo da toliko košta jedan Klinički centar. Dakle, to bi zaista pomoglo našoj ekonomiji i mi to treba da odradimo. Ali, ukoliko se niko ne prijavi, znate da one imaju rok trajanja, mi ćemo biti prinuđeni da ih uništimo i samim tim će se na to staviti tačka", kazao je premijer.

Da Vlada stavi tačku na ovu priču, pomoći će joj radna grupa koju je formiralo Ministarstvo finansija, a koja razmatra da li će cigarete biti prodate ili uništene.

"Mi, naravno, izuzetno cijenimo naše međunarodne partnere i njihove sugestije i jasna nam je njihova zabrinutost i njihov stav da se šalje jedna određena poruka ako postupimo na jedan način ili drugi. Tako da to treba izvagati, vidjeti šta su prioriteti. Ja ne sumnjam da će radna grupa donijeti ispravnu odluku", kaže Mijušković.

Ukoliko radna grupa donese, a Vlada podrži odluku da se cigarete prodaju, za to će vjerovatno biti neophodno da se usvoji poseban zakon u Parlamentu.