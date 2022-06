Svjedoci-saradnici u postupku protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića navodno su ispričali istražiteljima da iza likvidacija pripadnika škaljarskog klana u januaru i julu 2020. godine u Grčkoj stoji Belivukov klan, saznaje Kurir.

Izvor: printscreen Proto thema, Printscreen Star.gr, Privatna Arhiva

Prema riječima izvora Kurira, tokom istrage o zločinima klana Belivuk-Miljković, koji je, kako se sumnja, bio blizak kavačkom klanu, došlo se do saznanja da ova banda stoji i iza likvidacija Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u Atini i Alana Kožara i Damira Hadžića 23. jula 2020. na Krfu. Kako dalje navodi izvor, Nikola Spasojević, koji je sa Tužilaštvom za organizovani kriminal sklopio sporazum, po sopstvenom priznaju bio je na Krfu, posle čega se plašio za svoj život.

"Nisam smio nikome da prijavim to, jer znam da imaju svuda veze u policiji i da imaju veze s kavačkim klanom, tako da nisam smio ni neka druga djela da prijavim nekome jer sam se bojao za život, jer su mi u više navrata na perfidan način rekli da ću loše proći", navodno je ispričao Spasojević, koji je naveo i "da se plaši za svoj život jer je odustao na Krfu".

Terete se i za smrt Kapetana Specijalno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Nebojše Jankovića i Ratka Živkovića, koji su, prema dokaznom materijalu, 14. oktobra 2020. oteli Mileta Radulovića Kapetana, a potom ga predali ostalim članovima kavačke grupe, koji su ga ubili dva mjeseca kasnije. Miloš Radonjić i Petar Đurović označeni su kao direktni izvršioci ubistva Radulovića, koji se na meti ove kriminalne organizacije našao zbog sumnje da je učestvovao u planiranju ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini 2020. Ovo je treća po redu optužnica protiv Belivuka i Miljkovića.

O dešavanjima u Grčkoj i ulozi pripadnika klana, kao i Nikole Spasojevića, koji je kum Marka Miljkovića, navodno je govorio i drugi svjedok-saradnik Bojan Hrvatin.

"On (Nikola Spasojević, prim. aut.) psihički je malo labilan bio. To kasnije saznajem da je popustio, žalio se, pukao je, dolazio je bio kod Veljka i Marka posle tih dešavanja, on je mislio u jednom trenutku da će njega da ubiju. On je bio jedan od ljudi na Krfu, znači čovjek koji je bio zadužen za nabavku hrane izvršiocima djela, to je meni pričao čovjek koji je jedan od izvršilaca i koji je uvijek na njega sumnjao, da je on najlabilniji, da će on da progovori, da će njega da slome", ispričao je navodno Hrvatin tokom svog svjedočenja.





Izvor: Kurir

Izvor Kurira otkriva da su pored iskaza svjedoka-saradnika srpski istražitelji u saradnji s grčkim kolegama prikupili i druge dokaze koji ukazuju na to da su pripadnici Belivukovog klana bili angažovani kao egzekutori u Atini i na Krfu.

"Navodno je utvrđeno da je Belivuk boravio u Grčkoj u vrijeme ovih likvidacija. Sumnja se da je ubistva "škaljaraca" naručio vrh kavačkog klana. Takođe, sumnja se da su do skrovišta četvorice "škaljaraca" došli zahvaljujući krtici iz redova škaljarskog klana, koja im je za milion eura odala informaciju",kaže izvor i podsjeća da se sumnja da je krtica Podgoričanin Savo Lopičić, kome se posle likvidacije na Krfu izgubio svaki trag.



Da klan Belivuk-Miljković stoji iza četiri ubistva u Grčkoj, potvrdio je i srpski ministar policije Aleksandar Vulin, koji je rekao i da vjeruje da će optužnica protiv njih biti proširena.





U Specijalnom sudu u ponedjeljak je održano pripremno ročište grupi koja je optužena za najteža krivična djela, a postupak je razdvojen u odnosu na Belivuka, kome je pozlilo, i Miljkovića, koji još uvijek nije angažovao advokata. Međutim, pojavile su se insinuacije da su vođe grupe tako reagovale zbog sukoba.

"Belivuk i Marko su imali jedan dogovor, a Miljković to nije ispoštovao. Veljko je htio da se održi ročište, a Marko nije to želio... Njih dvojica trenutno nisu, da tako kažem, u dobrim odnosima. Kada je Belivuk to vidio, njemu je pozlilo. Strahuje da ga Miljković ne izda", pronijela se priča posle suđenja.