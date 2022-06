U Luci Bar oduzeto je osam kontejnera u kojima je bilo oko četiri hiljade paketa cigareta, čija je vrijednost oko 3,5 miliona eura, saopšteno je juče iz Uprave prihoda i carina.

Izvor: MONDO

Ističe se da je UPC, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije, realizovala novu akciju u cilju obračuna sa švercom cigareta. Vlasnik oduzetih cigareta je kompanija ,,Lenira International“, uvezana sa firmom ,,Playmaker“.

Advokat kompanije ,,Lenira International“ Zoran Piperović tvrdi, u izjavi za Pobjedu, da za ovom akcijom nije bilo potrebe te da će u parnici za naknadu štete vlasnici cigareta dobiti novac za ono što im je oduzeto.

"Jučerašnja akcija pod kodnim imenom ,,Tranzit“ je groteksna iz razloga što za nju nije bilo ama baš ničega što bi je prouzrokovalo. Cigarete koje su zaplijenjene bile su smještene na carinskom terminalu u privatnom dijelu Luke Bar, u Port of Adriji i one nemaju nikakav kontakt sa Upravom prihoda i carina jer su izmještene legalno i spremljene da isplove brodom iz Luke Bara", rekao je Piperović za Pobjedu.

On smatra da je ova akcija pi-ar za pojedine funkcionere jedne građanske partije, vjerovatno aludirajući pri tome na GP Ura, s obzirom da su na čelu Uprave prihoda i carina i Ministarstva unutrašnjih poslova kadrovi te partije Rade Milošević i Filip Adžić.

"Ako je to tako to nije loše, ali je to igranje sa državom i zloupotrebljava se država. Ako im je izgovor taj što nije ispoštovan rok da dođe brod, onda se zbog toga cigarete ne mogu oduzeti jer će u bilo kakvoj parnici za naknadu štete vlasnici cigareta dobiti novac za ono što im je oduzeto", istakao je Piperović za Pobjedu.

Iz UPC je saopšteno da je u toku proteklih mjesec, od dolaska nove uprave, intenzivirana borba protiv šverca cigareta, o čemu svjedoči činjenica da je ovo treća velika akcija zapljene. Kako se navodi, u tom periodu nadležne službe u Crnoj Gori zaplijenile su više cigareta nego bilo koja zemlja Evrope.

"Koordiniranim akcijama i saradnjom popravljamo imidž države i nećemo stati u namjeri da šverc cigareta preko naše države odlučno suzbijamo, jer Luka Bar treba da postane okosnica razvoja Crne Gore, a ne švercerska tačka – saopšteno je iz UPC. I ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić naveo je da su od maja nadležne institucije zaplijenile više cigareta nego bilo koja druga zemlja Evrope. Prema njegovim riječima, to je pokazatelj da Crna Gora ima kapaciteta da se bori protiv šverca cigareta, ali i svih oblika kriminala. – Dobra međuresorna saradnja i opredijeljenost da Crnu Goru učinimo ekonomski stabilnijom daje rezultate", poručio je Adžić.

Pavićević: Sve je bilo prijavljeno, angažovaćemo advokate kako bismo odbranili prava i imovinu

Vlasnik špediterske firme ,,Playmaker“ Đorđije Pavićević rekao je da su cigarete, koje je juče oduzela Uprava prihoda i carina u saradnji sa MUP-om, legalno prijavljene Carinarnici Slobodne zone Luke Bar, koje su u skladu sa zakonskom procedurom smještene na kontejnerski terminal Luke Bar.

On je naveo da će vlasnici cigareta angažovati advokate i pokrenuti proces s ciljem odbrane svojih prava i imovine.

"Uprava prihoda i carina oduzela je cigarete, zato što nije ispoštovan vremenski rok koji je određen za tranzit istih, već su one i nakon isteklog roka stajale na terminalu. Rok za uklanjanje cigareta nije ispoštovan zbog tekućih problema kontejnerskih kompanija, koje nijesu mogle u tako kratkom roku stići da otpreme, još jednom napominjem, legalne kontejnere", naveo je Pavićević.

On je kazao da su kao špediterska kuća primili rješenje od UPC da se roba oduzima.

"Naravno, vlasnici cigareta će angažovati advokate i pokrenuti proces s ciljem odbrane svojih prava i imovine", kazao je Pavićević.