Darko Šarić sa svojim saradnicima planirao je da ubije bivšeg prijatelja, svjedoka-saradnika Nebojšu Joksovića na Drinskoj regati u avgustu 2020. godine, navodno stoji u naredbi za proširenje istrage Tužilaštva za organizovani kriminal.

Izvor: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva, Shutterstock

Podsjetimo, Šarić je uhapšen 14. aprila ove godine, poslije samo četiri mjeseca boravka u kućnom pritvoru, i to zbog likvidacije svog bliskog saradnika Milana Milovca u Ekvadoru. Osim njega istragom su obuhvaćeni advokat Dejan Lazarević, Danilo Odović, navijač Uroš Radovanović, koji se nekada prezivao Mišić, kao i Bojan Stanojković, Nikola Spasojević, Stefan Andrejić, Marko Vukić i Milan Vučinić, koji se nalaze u bjekstvu.

Izvor: Stefan Stojanović/ Mondo

Skaj aplikacija

- Šarić je početkom 2020. godine organizovao grupu s kojom je planirao ubistvo Joksovića, a likvidacija je trebalo da se obavi za vrijeme poznate manifestacije na rijeci Drini, na kojoj je trebalo da učestvuje i svjedok-saradnik. Navodno, plan je napravio još dok je bio u pritvorskoj jedinici Specijalnog suda, a naloge za izvršenje je slao preko Skaj telefona. U planove su bile upućene i plaćene ubice s nadimcima Kurjak, Alen i Inženjer - kaže izvor, a prenosi Telegraf.rs.

Milan Vučinić na terenu je saznao da se regata odlaže, te je o tome obavijestio Šarića.

- On je već angažovao Kurjaka kao izvršioca, dok je Inženjer trebalo da bude zamjenski pucač, ukoliko Kurjak omaši metu. Nakon što je pronašao plaćenike, u porukama obavještavaju Darka Šarića "da će gledati da Joksoviću pomognu da ode na dug put". Kad je Vučinić Pljevljaku javio za odlaganje manifestacije, Šarić mu je odgovorio: "Šteta, dobro, nešto će da naleti."

Promjena

Pljevljak potom mijenja plan i premješta ubistvo u Beograd, te izdaje naređenje advokatu Lazareviću da "vodi računa o svemu". Likvidacija je navodno trebalo da bude obavljena u blizini stana u kome Joksović živi.

- Na Joksovića je navodno trebalo da pucaju dok ruča u jednom restoranu. Šarić obavještava advokata da će dati milion eura onome ko ubije Joksovića. Lazarević tada, navodno, angažuje izvjesnog Alena, pa saopštava Šariću da imaju štek stanove, vozila, rute kojima može da se bježi, ali da imaju - loš snajper - navodno piše u naredbi:

- Treba nam snajper dometa od 200 metara, a ovaj naš je slab - navodno je rekao Lazarević u presretnutoj komunikaciji, na šta je od Šarića dobio odgovor da će poslati tri snajperske puške, te da oni izaberu koji im je najbolji - otkrio je izvor uz opasku da je riječ o "bicikl snajperu s prigušivačem".

Kako se navodi, za nabavku snajpera i automobila za bjekstvo bio je angažovan Bojan Stanojković.

- Alen, Kurjak i Inženjer su pratili Joksovićevo kretanje i utvrđivali s koje strane i kada bi bilo najbolje da se izvrši atentat. Šarićev telohranitelj Odović bio je zadužen za čuvanje i nošenje novca.

Operacija bomba

Kako je organizovano postavljanje eksploziva pod Nikolaševićev džip Nikola Spasojević, Stefan Andrejić, Marko Vukić i Uroš Radovanović nosili su bombu velike razorne moći koju su nabavili za Šarića, a koja je bila namijenjena za postavljanje ispod automobila Gorana Nikolaševića, inače svjedoka u postupku protiv Šarića. Nikolaševićev džip dignut je u vazduh u avgustu 2020. u Valjevu, a suština akcije bila je da se Joksović diskredituje kao svjedok, piše portal Telegraf.rs. - Lazarević je prikupio sve podatke o Nikolaševiću, o tome gdje parkira kola, i Spasojeviću naložio da pronađe izvršioce za postavljanje bombe. Odović je angažovan na logistici - navodno piše u naredbi: - Spasojević je potom angažovao Andrejića da nađe bombu, a potom da unajmi Uroša Radovanovića i Marka Vukića da je postave. Kad su sve spremili, Lazarević javlja Šariću preko Skaja da postoji rok od osam dana za podnošenje prigovora na odluku tužioca o odbacivanju krivične prijave podnijete protiv Joksovića. Šarić tada donosi odluku da se bomba Nikolaševiću postavi u tom navedenom roku. Takođe, izdaje naređenje da Nikolašević potom počne da "kuka na sve strane, preko novina" i da Joksovića označi kao podmetača. Zanimljivo je da su Vukić i Radovanović omanuli u pokušaju da sastave bombu, te da je za to angažovan ekspert iz Bosne. Kad ju je on sastavio, Vukić je odnio bombu pod auto, dok je Radovanović čuvao stražu, a za ovo su dobili po 5.000 eura. - Nikolašević poslije eksplozije u policiji govori da sumnja da je bombu stavio Joksović, a Šarić upućuje Lazarevića da organizuje ljude koji će policiji javiti da je eksplozivnu napravu postavio Saša Cvetinović. Lazarević je to i učinio preko Stanojkovića, koji je angažovao momka da to uradi s Novog Beograda.