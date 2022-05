Sudska odluka pogrešna, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Povodom teksta pod naslovom “Braća Ban moraju platiti radnicima 220.000 eura”, reagovali su iz kompanije “Pomorski saobraćaj” čije reagovanje prenosimo integralno:

”Prinuđeni smo da reagujemo na vaš tekst pod naslovom “Braća Ban moraju platiti radnicima 220.000 eura”, jer sadržaj teksta navodi na zaključak da se radi o postupku koji je u cjelosti okončan, a što ne odgovara istini. Naime, nakon odluke u ovoj fazi postupka, postoje još tri sudske instance koje stoje na raspolaganju ovoj kompaniji da dokaže da je predmetna sudska odluka pogrešna. Uvjereni smo da će do toga i doći, jer ova kompanija ne samo da nije bilo koga zakinula, nego je čak šta-više i preplatila, i to je jedina istina, a sve ostalo je konstrukcija, što je evidentno i iz dokaza koji su pratili dosadašnji tok postupka. Nažalost, nije ni prvi put, a ni iznenađujuće, da sudske instance donose ovakve odluke, što u suštini odražava ukupno stanje koje imamo u sudstvu, koje je javnosti inače poznato. Sigurni smo da će pravda u konačnosti pobijediti i da neće doći do neosnovanog bogaćenja pojedinaca na račun ove kompanije”, prenose Vijesti.