Osnovno državno tužilastvo (ODT) u Podgorici formiralo je predmet povodom audio zapisa na kojima se čuju detalji policijske akcije na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine.

"Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je, povodom audiozapisa koji su objavili elektronski mediji, formiralo krivični predmet radi utvrđivanja osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti", navode "Vijesti".

Vršiteljka dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović dala je nalog ODT Podgorica da se formira predmet.

Ona je u saopštenju navela da je VDT-u audio zapise dostavio građanski aktivista Aleksandar Zeković.

Zeković je ranije objavio da je od nepoznatog pošiljaoca dobio mejl sa audio zapisima koji, po njegovoj tvrdnji, ukazuju da je komandant Protivterorističke jedinice Uprave policije Petar Knežević, počinio krivično djelo. On je o tome obavijestio Vrhovno državno tužilaštvo, ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića i ministra odbrane Raška Konjevića.

"Držao nikšićku grupu, bjelopoljsku, beransku, novljansku i barsku grupu – sve kriminalce na telefonu. Krećemo, trebamo vam, spremni smo, ne daj Bože ako ne pušte patrijarha krećemo oćemo da zapalimo Cetinje…” “…Mi smo otišli, osvojili smo tamo Cetinje, ne osvojili nego raščistili tamo tu bagru i to završili…”, čuje se, između ostalog, na snimku.

“…Lako je popovima pričat. A onog dana, pričaćemo Miloš i ja kad dođe momenat za to na televiziju – kakve su to pojedinačne face bile. Kako ih nije sramota kravatu i odijelo da obuču. To su ljige jedne bile. Vašem pomoćniku kaže jedna od najznamenitijih ličnosti, ne najznamenitijih ne daj Bože, nego najbitnijih ličnosti te noći tu, sijeda pred 20 ljudi i kaže “Rakonjac i dalje sam ti ja taj i taj pazi šta reče“, a on kaže: „Šta pričaš to, nemoj da ti grkljan iščupam ođe“… Pa dolaze sjutra ka zadnji sužnji da se ljube sa nama tu. I vama pričaju bajke i basne…”, kaže osoba sa snimka za koju se navodi da je Knežević.

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu rada Uprave policije - Ministarstva unutrašnjih poslova formiralo je predmet kako bi tokom postupka utvrdili činjenice eventualne odgovornosti Kneževića.

Ministar unutrašnjih poslova, Filip Adžić kazao je da će Knežević "snositi zakonske posljedice ukoliko se utvrdi da je snimak autentičan.