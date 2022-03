Ročište za kontrolu optužnice protiv okrivljenih koji su planirali likvidaciju glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Saše Čađenovića, i ostalih funkcionera, rekla je Vijestima Marija Raković samostalna savjetnica za odnose sa javnošću.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Specijalni tužilac Miroslav Turković podigao je optužnicu protiv kriminalne grupe koju su formirali Baranin Stefan Đukić i Podgoričanin Emil Tuzović s ciljem likvidacije više osoba, među kojima i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, njegovog kolege tužioca Saše Čađenovića, sudije Biljane Uskoković i visokih policijskih funkcionera, navode Vijesti.

Кako je navedeno, kriminalna grupa koju je predvodio Đukić, planirala je da ubije Katnića i Čađenovića, dok su sutkinji Uskoković planirali da polome kosti.

“Cilj ove kriminalne organizacije je bio da za potrebe neidentifikovanih lica i za potrebe same kriminalne organizacije vrše likvidacije to jest ubistva i teška ubistva na teritoriji Crne Gore na štetu policijskih službenika, specijalnog Tužioca S.Č i glavnog specijalnog tužioca M.К, ali i drugih lica, te da tako djeluju da se pripadnici te kriminalne organizacije, oslobode bilo koje krivične odgovornosti pred sudovima Crne Gore kroz nezakoniti uticaj na izvršnu vlast, a kroz prethodnu smjenu tužilaca koji ih optužuju i gone za krivična djela”,saopšteno je iz tužilaštva.