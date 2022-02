U Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici trenutno su u radu krivični predmeti formirani na osnovu dva zapisnika sa suđenja optuženima za ubistvo policajca Milutina Lekovića, prenosi Dan.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Krivični predmeti su otvoreni kako bi se utvrdilo da li postoji osnov sumnje za krivično gonjenje okrivljenih Luana i Ljuljzima Hasanaja zbog prijetnji sudskom vijeću i strankama u sudnici, potvrđeno je Danu iz ODT-a.

"Više državno tužilaštvo u Podgorici je u januaru i februaru ove godine ovom tužilaštvu dostavilo dva zapisnika sa ročišta glavnog pretresa pred Višim sudom u Podgorici, po kojima su formirani krivični predmeti radi utvrđivanja postojanja osnova sumnje da je od strane Ljuljzima i Luana Hasanaj učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, po kojima je rad još u toku", piše u odgovoru državnog tužioca i rukovodioca ODT-a u Podgorici Vukasa Radonjića za Dan.

Naa prethodnom ročištu u Višem sudu u Podgorici na suđenju za ubistvo policajca Lekovića, koje je održano 3. februara, okrivljenom Luanu Hasanaju je izrečena opomena pred udaljenje. Okrivljen je konstantno dobacivao i upadao u riječ sudiji Predragu Tabašu, zbog čega je i udaljen iz sudnice do završetka dokaznog postupka, navodi Dan.

Neke od njegovih riječi koje je prevodilac i sudski tumač za albanski jezik preveo bile su: "Ja nijesam optužen, nego ste to vi, i osuđeni ste na smrt". Sud ga je opomenuo i upozorio da će ako nastavi biti udaljen zbog vrijeđanja stranaka u postupku, na šta je on odgovorio: "Ne zanima me".

"Ja očekujem da izađem odavde naoružan i sve vas eliminišem", poručio je okrivljeni Luan Hasanaj, nakon čega ga je sudija Tabaš udaljio iz sudnice.

Leković ubijen na dužnosti

Podsjetimo, tužilaštvo tereti Luana Hasanaja da je 15. decembra 2019. godine, oko 14.40, hicem iz pištolja "CZ" ubio policajca na dužnosti Milutina Lekovića dok se nalazio u policijskom vozilu "dačija daster" u Igalu. Potom je, kako se navodi u optužnici, pištolj uperio u policajca Aleksandra Kilibardu, u namjeri da ga liši života. Tada je pištolj zakočio. Leković i Kilibarda su tog dana priveli Luana, Ljuljzima i Nure Hasanaj jer kod sebe nijesu imali lična dokumenta.

Okrivljeni su, kako piše u optužnici VDT-a, odmah nakon izvršenja djela za koja se terete izašli iz automobila i iz gepeka uzeli kesu, nakon čega su pobjegli. Uhapšeni su nakon kraće potrage.

Na samom kraju pretresa, tužilac Tanja Čolan Deretić zatražila je od vijeća kopiju zapisnika sa ročišta upravo zbog izgovorenih riječi prvookrivljenog. Tog dana je i završen dokazni postupak u predmetu formiranom zbog ubistva policajca Milutina Lekovića, a iznošenje završnih riječi zakazano je za 31. mart. I na ranijim ročištima optuženi su razgovarali na albanskom jeziku, upadajući u riječ sudiji, vještacima i tužiocu.

Kako prenosi Dan, govorili su da je sve "farsa", kao i Interpolova potjernica koju je Albanija raspisala za njima zbog više krivičnih djela, među kojima je i ubistvo s umišljajem.

Komentarisali su da je to dogovor vlada Albanije i Crne Gore. Na jednom od suđenja optuženi Ljuljzim se okrenuo ka članu porodice ubijenog Lekovića, prstom uperio u njega i uputio mu neke riječi. Za razliku od optuženih, član oštećene porodice smireno je pratio kompletan tok suđenja. Prema optužnici, državljani Albanije Luan Hasanaj, njegov brat Ljulzim i njihova majka Nura u saizvršilaštvu su ubili Lekovića 15. decembra 2019. godine, a smrtonosni hitac je ispalio Luan, zaključuje Dan.