Tamara Kačar Novković (50), stručnjak za DNK analizu, juče počinila samoubistvo skokom sa petog sprata zgrade u Beogradu,a prema riječima njenih poznanika oboljela je prije dvije godine zbog torture bivše državne sekretarke u MUP Srbije Dijane Hrkalović.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

"Bivša državna sekretarka napravila joj je haos od života. Jedna od najboljih u svom poslu, postala je sjenka sebe i sve to što su joj radili dovelo je do toga da žena psihički oboli. Liječila se u poslednje dvije godine, bila je svjesna svog problema, niko ne može da shvati šta se desilo toga dana kada je odlučila da podigne ruku na sebe", kaže jedan komšija za Kurir.



Njeni problemi u MUP-ovom Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru, kako navode, počeli su kada je 2019. svjedočila u slučaju poznatom kao "Durmitor". Podsjetimo, 1. juna 2017. u restoranu "Durmitor" uhapšeni su ljudi koje je tadašnje rukovodstvo srpske policije označilo kao osobe bliske "škaljarskom klanu". Među njima je bio i Miloš Nilović Runjo, za kog se sumnja da je bio glavna meta hapšenja. Tamara Kačar, bila je angažovana da vještači DNK tragove na oružju koje je policija tada pronašla.

Navodno, Hrkalovićeva, za koju se sumnja da je blisko sarađivala sa suprotstavljenim kavačkim klanom, bila je nezadovoljna rezultatima vještačenja, prije svega zbog toga što na sudska vještakinja na pištolju nije pronašla tragove Miloša Nilovića zvanog Runjo. Nilović je u tom slučaju oslobođen, a kasnije je preživio i dva pokušaja ubistva.

"Posle svjedočenja pred sudom, Tamara je iz Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra prebačena u Sektror za vanredne situacije, u koji se ide po kazni. Međutim, to nije najgore što joj se dogodilo. Dijana je, navodno, anagažovala "svoje" policajce da je prate, a uhodili su je i ljudi iz podzemlja. Viđala ih je, primjećivala i to joj je ulivalo veliki strah. Čak i kada je to prestalo, nije mogla da se opusti, stalno se osvrtala oko sebe, preraslo je u njenu bolest. Plašila se za svoj i život svoje porodice, otišlo je toliko daleko da se žena razboljela", dodaje sagovornik Kurira.

Prema pisanju portala Republika, i druga vještakinja koja je svjedočila u slučaju Durmitor, Anđelka Vučetić Dragović smijenjena je sa mjesta šefa DNK laboratorije, posle svjedočenja u slučaju "Durmitor".

"Anđelki je rješenje o smeni uručeno istog dana kada se sa svjedočenja u slučaju "Durmitor" vratila u kancelariju", piše ovaj portal, pozivajući se na medije.