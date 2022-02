Velja Nevolja, Marko Miljković i Vlade Draganić negirali su danas u tužilaštvu da su učestvovali u ubistvu Gorana Mihajlovića, a Miloš Budimir ironično tražio povlašćeni status

Veljko Belivuk, Marko Miljković, Vlade Draganić i Miloš Budimir su u Tužilaštvu za organizovani kriminal izjavili da nemaju nikakve veze sa ubistvom Gorana Mihajlovića (22), koji je nestao 1. aprila 2019.

Podsjetimo, oni su osumnjičeni da su tog dana namamili i odvezli u kuću u Ritopeku Mihajlovića, gdje su ga otrovali, a potom njegovo tijelo u kamionu s pjeskom prebacili u Surduk.

"Kažite šta treba?"

"U dvorištu vikendice su napravili lomaču od automobilskih guma i ćumura, bacili tijelo i polili ga benzinom. Kosti koje nisu sagorele, kako se sumnja, Belivuk je isitnio macolom, a potom su ostatke stavili u džak, odvezli do Pupinovog mosta i bacili u Dunav", navodi se u krivičnoj prijavi protiv petorice, među kojima je i Miljkovićev kum Nikola Spasojević, koji juče nije doveden u tužilaštvo jer je navodno prethodno priznao i do detalja opisao ubistvo Mihajlovića, prenosi Kurir.



"Belivuk, Miljković i Draganić su negirali da su učestvovali u zločinu i izjavili da im neko pakuje i da ih namješta za ubistva. Budimir se ponudio zamjeniku tužioca za organizovani kriminal za svjedoka-saradnika. Rekao je: "Evo, hoću i ja da budem svjedok saradnik, kažite šta vam treba, sve ću da kažem, priznam i ispričam. Svjedoci-saradnici su vam narkoman i ludak, mogu onda i ja da budem" ,kaže izvor Kurira.

Podsjetimo, prema optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal, kriminalna grupa se tereti za pet brutalnih ubistava u kući u Ritopeku. Kako se navodi, u nju su na prevaru doveli Milana Ljepoju, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića, Aleksandra Gligorijevića i Gorana Veličkovića, a potom ih zlostavljali, ubili i samljeli u industrijskoj mašini za mljevenje mesa. Njihove ostatke, kako se navodi u dokumentu tužilaštva, potom su bacili u Dunav.

"O svih pet ubistava za koja su već optuženi svjedočio je pripadnik grupe Bojan Hrvatin, koji je pristao da za blažu kaznu prizna i opiše sve detalje zločina koje je činila ova kriminalna grupa, koja je po mnogima prevazišla i zemunski klan. Hrvatin nije govorio o ubistvu Mihajlovića, jer se ono dogodilo 2019, prije nego što je on izašao iz zatvora i postao član klana. Međutim, o njegovoj otmici i ubistvu odlučio je da progovori osumnjičeni Nikola Spasojević, koji je uhapšen kada i Belivuk";dodaje sagovornik Kurira.

Prema njegovim riječima, on je priznao da je bio zadužen da prije ubistva Mihajlovića kupi macolu, rukavice, najlon, ćumur i gume za lomaču u Surduku. Priznao je i da je on vozio kamion do tog mjesta, dok su ispred u "golfu" išli Belivuk i Miljković.

"Priznao je i da je u tajnoj prostoriji u Ritopeku čuvao otetog Mihajlovića sve dok nisu došli Velja Nevolja i Mare Mesar, koji su od njega iznudili informacije o mašini za proizvodnju ekstazija, koju je navodno imao", navodi izvor.