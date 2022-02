Budvanska policija uhapsila je državljanina Kazahstana A.S. osumnjičenog za nanošenje teških tjelesnih povreda I.S., saopšteno je danas iz Uprave policije.

"Sinoć oko 23.00 časova je u ulici Žrtava fašizma fizički napadnut I.S. od strane nepoznatog lica, nakon čega je I.S. hospitalizovan u Kliničkom centru Crne Gore. Pripadnici policije su identifikovali izvršioca A.S., državljanina Kazahstana, sa privremenim boravkom u Budvi i lišili ga slobode", ističe se u saopštenju UP.



U saopštenju piše i da će A.S. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.