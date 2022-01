Montenegro erlajnz (MA) u stečaju tužio je To Montenegro jer njihovo kabinsko osoblje koristi službene uniforme bivšeg nacionalnog avio-prevoznika, piše Pobjeda.

Izvor: MONDO

Tužba je predata Privrednom sudu krajem prošle godine, a njom nije preciziran iznos novca koji stečajna uprava traži za naknadu štete od To Montenegra, već će ga naknadno utvrditi vještak ekonomsko-finansijske struke. Prvo ročište u ovom predmetu zakazano je za 15. februar, saznaje Pobjeda.

U tužbi se navodi da je stečaj u MA uveden 28. aprila prošle godine, zbog čega je svim zaposlenima prestao radni odnos. Određeni broj radnika, posebno oni koji su bili angažovani kao kabinsko osoblje, zaposlio se potom u To Montenegru.

U toku 2018, 2019. i 2020. godine MA je za potrebe svog osoblja – stjuardese, stjuarti, piloti i ostalo kabinsko osoblje – naručio izradu službenih uniformi. Pravilnikom o službenim uniformama u MA od 24. marta 1999. godine, član tri, propisano je koja lica zadužuju uniforme poslodavca, dok je članom devet propisano da službeno odijelo pripada zaposlenom u tom društvu. Članom deset istog pravilnika propisano je da se uniforma nosi samo u službene svrhe, a članom 23 da zaposleni u slučaju prestanka radnog odnosa može zadržati službeno odijelo ili njegove dopunske djelove pod uslovom plaćanja naknade srazmjerno nabavnoj cijeni i vremenu korišćenja – kaže se u tužbi, koju potpisuju advokati stečajne uprave MA Filip Jovović i Mihailo Bojović.

Konstatuje se da bivši zaposleni nijesu vratili službene uniforme, koje čine stečajnu masu MA, već ih koriste za potrebe i u korist To Montenegra, kao njihovog novog poslodavca.

Činjenica je i da To Montenegro bez pravnog osnova koristi imovinu stečajne mase, s obzirom da je preko oznaka MA na predmetne uniforme prišio svoja obilježja, pa je dužan da tužiocu nadoknadi vrijednost postignutih koristi – dodaje se u tužbi.

Stečajna uprava je uz tužbu sudu dostavila i fotodokumentaciju iz sredstava javnog informisanja, kao i fotografije objavljene na nalozima To Montenegra na društvenim mrežama, a na kojima se vide zaposleni nove avio-kompanije u uniformama MA. Uz to su dostavljeni i računi MA iz 2018, 2019. i 2020. godine, kojima se dokazuje da je naručena i plaćena izrada spornih uniformi. Prema dostavljenim fakturama, MA je podgoričkoj firmi Centroslavija za izradu uniformi platio 49.675 eura u 2018. godini, 8.621 euro u 2019, te 5.206 eura u 2020. godini. Krojačkom salonu ,,Boki“ iz Sutomora plaćeno je 2.880 eura u 2020, a 3.800 eura godinu ranije, prenosi Pobjeda.

Službene uniforme MA osmislio je domaći kreator Boris Ćalić, kojem je bivša nacionalna kompanija za to platila 4.990 eura.

Orla sakrili pločicom

Na službenim uniformama MA, na lijevoj strani sakoa, ušiven je bio zlatnim vezom logo bivše avio-kompanije. On je sada prekriven pločicom sa imenom kompanije Air Montenegro, te imenom zaposlenog.

Air Montenegro je do danas obavio više od 1.000 letova, a za svo to vrijeme njihova letačka operativa je koristila službene uniforme MA. Šef pilota i šef kabinskog osoblja bili su uposleni u MA i morali su biti upoznati sa sadržinom pravilnika o sluzbenim uniformama MA, iako su radni angažman nastavili u To Montenegru, a uniforme ponijeli sa sobom. Njihov novi poslodavac im nije obezbijedio svoje kompanijske uniforme, već je svjesno prihvatio tuđe. Iz obrazloženog, potkrijepljenog dokazima, jasno se vidi da su u prekršaju podjednako i zaposleni i poslodavac, odnosno bivši radnici letačke operative MA i njihov sadašnji poslodavac To Montenegro – smatraju u stečajnoj upravi MA, kako piše Pobjeda.