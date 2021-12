Poznat uzrok smrti majke i sina koji su juče pronađeni mrtvi u porodičnoj kući na Cetinju

Preliminarni rezultati istrage i vještačenja ukazuju na sumnju da je V.S. (80), čije je tijelo juče pronađeno u porodičnoj kući na Cetinju, preminula od srčanih tegoba. Takođe, na istom mjestu pronađeno je tijelo njenog sina M.S. (57) a sumnja se da je on preminuo od posljedica smrzavanja, saznaje nezvanično portal Dan.



Podsjećamo, beživotna tijela V.S. (80) i M.S. (57) pronađena su juče oko 15.30 u porodičnoj kući na Cetinju.